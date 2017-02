Aportes no reintegrables: quieren saber si el ejecutivo municipal rindió el dinero recibido de provincia

En la sesión del Concejo Deliberante, el cuerpo deliberativo giró a comisión la solicitud del intendente Luis Ojeda, el pedido de autorización para que se deduzca de la coparticipación de tributos y regalías mensual para regularizar las rendiciones pendientes de aportes no reintegrables.

El mismo es para los municipios que no hayan cumplido con el cargo de la rendición del gasto en tiempo y en forma establecido en los actos administrativos que lo regulen según determina los artículos del decreto provincial 342/16.

La aprobación de esta ordenanza generaría la necesidad de tramitar nuevos aportes no reintegrables.

Los ediles de la oposición señalaron que no tienen información necesaria ya que no cuentan con el ejecutado del año 2015 y del 2016 para saber si están o no rendidos los fondos que provienen de la provincia.

En este caso los concejales de la UCR y JSRN quieren saber, si se gastaron el dinero que llegó específicamente, para las obras o compras de elementos, según lo que solventó monetariamente el gobierno provincial. Un ejemplo cabal lo brindó Esquivel (FPV): el dinero del hospital de Las Grutas que no se utilizaron los fondos para lo que se envió y existe una denuncia penal en marcha.

Al no tener los ejecutados, lo debe enviar el municipio al parlamento municipal, como lo auditado por el Tribunal de Cuentas, decidieron revisar y no aprobar “a libro cerrado” la ordenanza. Reiteraron varias veces que quieren saber específicamente para que se solicitó o bien que montos se percibió, en que se utilizó y si no fue así, decidirán cuales son las acciones a seguir.

El oficialismo sostuvo que el gobierno municipal tiene los números ordenados y por ello la aprobación es necesaria.

Lo evaluarán en comisiones de economía para ser tratado en sesión ordinaria. Este proyecto fue presentado sobre tablas por parte del bloque del FPV.