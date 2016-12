¿Arrancó el estacionamiento medido y pago en Las Grutas?… nadie avisó

Sorprendidos los turistas y residentes, aparecieron en cada auto un cartelito que, por ordenanza, comenzaban a exigir el cobro del estacionamiento en la villa balnearia. Están dejando en cada vehículo un previo aviso que dice así

SEÑOR CONDUCTOR: LE RECORDAMOS QUE A PARTIR DE LA FECHA (por hoy) RIGE EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y PAGO EN EL BALNEARIO DE LAS GRUTAS. EL NUEVO SISTEMA ES MAS ÁGIL Y SIMPLE, NO DEBE VOLVER AL AUTO PARA DEJAR SU TICKET YA QUE EL MISMO ES ELECTRÓNICO, SOLAMENTE ADQUIERA SU TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO EN LOS LOCALES ADHERIDOS DE LA ZONA (no mencionan cuales son).

LE RECORDAMOS QUE SEGUN LA ORDENANZA VIGENTE ESTAMOS AUTORIZADOS AL LABRADO DE INFRACCIONES POR VEHICULOS NO HABILITADOS POR EL PAGO CORRESPONDIENTE. LAS INFRACCIONES NO PAGADAS POR EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO PRESUNTO SERAN DERIVADAS PARA SU COBRO A NIVEL NACIONAL.

NO SE ARRIESGUE A UN INFRACCION ADQUIERA SU ESTACIONAMIENTO EN LOS LUGARES HABILITADOS. INGRESE EN EL NAVEGADOR WWW.SIPPARK.COM.AR Y VEA COMO FUNCIONA.

¿Es serio?

No solo coaccionan al visitante, sino que le exigen que observen mediante web como es el sistema que cuando uno entra a la pagina le aparece el nombre de Viedma y Las Grutas. Tampoco en la página digital mencionan los lugares pero si te habilitan para inscribirte por mail.

Decreto

Por otra parte hemos tenido contacto con el secretario de gobierno Garriga Lacaze donde nos informó que el pasado miércoles se firmó el decreto del inicio del estacionamiento por ocho pesos la hora. Lo refrendó el intendente Luis Ojeda.

El precio lo colocó el gobierno ya que el Concejo Deliberante rechazó el aumento, una potestad que atañe al ejecutivo según contrato.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA