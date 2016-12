Carlos Matas “en la pesca local se borra con el codo lo que se firma con la mano”

El propietario de la industria que se encuentra en la zona del Puerto del Este comentó a FM La Reina 93,1 Mhz “Hemos hecho una inversión importante en instalar tangones en los barcos que están con Perla del Este y tuvimos por parar los barcos para hacer esa instalación un importante lucro cesante, mientras los que hemos cumplido con la norma que salió a la luz en el 2014, por culpa de cuatro o cinco se sigue prorrogando y se dan esas acepciones, mientras nosotros hemos realizado la inversión según la ley, acá no hay nadie con potestad en la provincia y además esto va en contra del recurso, pero lo mas triste es que no hay autoridad de aplicación” aseveró Matas.

“Acá esta gente nueva de Río Salado saca con un certificado de SENASA pescado entero hacia Caleta Olivia, esta gente nueva lo hace sin problemas, mientras nosotros procesamos el pescado constantemente, al no tener la capacidad suficiente paro los barcos, finalizo lo que tenemos y continuamos, pero esta gente (deCALME-Río Salado) no lo hace, sigue y sigue, yo quisiera saber la cantidad entera de pescado que con permiso de SENASA lo sacan como si nada y hay otros también que lo hacen, subsecretaría de pesca debería saberlo, pero no lo hace, realmente sale el pescado para todos lados” afirmó el empresario.

“A mi lo que me llama la atención que la ley no es pareja para todos, yo se que la gente debe trabajar porque pasamos un año muy malo, pero yo no saco pescado entero como pueden hacerlo los otros, realmente estoy muy molesto” sostuvo.

“La ecuación que tenemos en el este es muy diferente al oeste, porque la distancias y las carencias son muy importantes, pero creo que nos merecemos respeto ya que respetamos la ley, pero hay otros que no lo hacen” señaló Matas.