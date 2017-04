Clemant al PJ “no pretendan hacernos cargo de sus problemas internos”

Tras los dichos vertidos recientemente, el Concejal José María Clemant debió contestar para esclarecer la situación. Al respecto expresó que “Como Presidente del Bloque de Concejales de JSRN, quiero manifestar mi asombro por las declaraciones del Secretario de la Unidad Básica del FpV local, donde señala a nuestro bloque responsabilizándolo de no dejar gobernar al intendente Ojeda. Y dirigiéndome al señor De Luca, lo primero que tengo que decirle es que VAGOS como usted son los que le hacen daño al intendente y no la oposición en el Concejo Deliberante, la misma que actúa conforme a las normas y representa la voz de quienes optaron mediante el voto supremo.”

Y añade que “Los vecinos del Puerto, San Antonio y Las Grutas pagan sus impuestos para que gente como usted, De Luca, cobre un sueldo del municipio sin trabajar. De Luca es quien anda todos los días paseando por el pueblo, haciendo los mandados personales en La Anónima en horario de trabajo, por citar un ejemplo, sin entender el daño que le causa a una gestión.”

“Gobernar significa trabajar y De Luca no es el más indicado para hablar de éso.” Señaló el concejal Clemant.

“Entonces, no pretendan hacernos cargo de sus problemas internos, nosotros no le mentimos a la gente; si lo quieren echar a Luis Esquivel porque no les hace caso, no es nuestro problema. Hemos votado todo para que este intendente tenga las herramientas que necesita y pueda gobernar como se merecen nuestros vecinos, pero sólo con ordenanzas no alcanza, se necesita mucho más y eso ya no es nuestra tarea.”

“Ojeda no tiene rumbo y siempre mira hacia el costado para responsabilizar a otros en vez de mirar hacia adentro y hacer una autocrítica de lo pobre de su gestión.” Remarcó el Concejal.

Clemant indicó que “De Luca fue nombrado en el municipio como empleado por orden de Javier Iud, sin respetar el ingreso y sin pasar por ningún concurso; es decir que lo acomodaron por ser de su partido. Y que estos hechos son los que le hacen mal al intendente. Además, cuando fue “funcionario” en el Área de Compras municipales, dejó un saldo negativo por su inoperancia y falta de claridad. Eso también le hace mal a un gobernante.”

“No quiera hacernos cargo a nosotros sobre la ineficacia que demuestran tener para administrar una localidad. Les mienten a la gente y encima mandan a VAGOS como De Luca a dar cátedra de cómo se debe gobernar. La gente ya no les cree, no son transparentes y no tienen rumbo para conducir esta gestión.”

“Es un ejemplo más de la conducta que afecta al gobierno. Sólo deberían hacerse cargo y no arrojar la culpa a otros; aún menos a quienes ejercen su función en representación del pueblo.”

José María Clemant – Presidente Bloque de JSRN

