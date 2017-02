Clemant “la agresión de Cenere era en contra mía”

EL concejal de JSRN manifestó “Entiendo que la agresión no era para Wlater Hormaechea, sino que era para mí, el martes por la noche el señor Cenere se acercó en momentos que estaba en una estación de servicios amenazándome y me dijo que era un hijo de puta por la forma que voté y lo más insólito que yo no pertenezco a la comisión de obras públicas, ni siquiera estuve”.

“El cree que se le da la excepción por ser el marido de la funcionaria Arburúa, por ser empresario, él es un vecino como cualquier otro y todos estamos regidos por la misma norma, pero no fuimos nosotros solos los agredidos, sino que llamó a otro concejal, a otro periodista, ambos para amenazarlo y cree que las cosas se deben denunciarlas, la denuncia penal también se solicitará una restricción para que no se acerque al Concejo Deliberante, a la radio, a mi casa entre otros lugares” aseveró.

“Sostengo que Luis Ojeda debe realizar un gesto político, porque el oficialismo votó a favor de este proyecto, pero llama la atención que el intendente cuando era concejal fue quien presentó el proyecto que no quiere cumplir Cenere, aunque ya le anticipamos hace tiempo que esto no podía tener una excepción” añadió además “celebro la entereza de los concejales de la oposición, de la prensa que no se callan, es la forma como se manejan y no es la primera vez que el señor Cenere tiene denuncia por actos violencia” afirmó Clemant.

Por su parte el trabajador de prensa agredido Walter Hormaechea comentó “El dueño de Hierros Patagónicos Mauricio Cenere me pegó en el oído izquierdo, ingresando al estudio de la radio cuando iniciaba el programa y lo más notable que el señor después cuando reaccionó dijo que iba a buscarlo a Clemant, pero me pegó a mi” agregó que” me parece que es una falta de respeto hacia las personas que hacemos radio, por más diferencias que haya, estos tiempos de violencia ya no van más, no es parte de un estado democrático y nos puede suceder a todos los que trabajamos en prensa, entonces la denuncia es porque me parece que es más peligroso dejar que esto pueda seguir pasando, debemos trabajar en libertad, por intereses personales o políticos ser violentos en tiempos ya no corresponden” sostuvo el locutor radial.