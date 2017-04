Columna semanal de la comunidad católica Stella Maris y San Cayetano de Las Grutas

Lectura del santo evangelio según san Lucas (24,13-35): AQUEL mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios;

iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo.

Él les dijo:

«¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?».

Ellos se detuvieron con aire entristecido, Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió:

«Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?».

Él les dijo:

«¿Qué?».

Ellos le contestaron:

«Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron».

Entonces él les dijo:

«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?».

Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras.

Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo:

«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída».

Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron.

Pero él desapareció de su vista.

Y se dijeron el uno al otro:

«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?».

Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo:

«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón».

Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

Meditación

Estos dos discípulos sencillamente volvían a su casa y a su trabajo, después de ver muertas sus esperanzas. Lucas otorga un lugar muy especial a esta manifestación de Jesús, porque enseña a todos los creyentes lo que será el reencuentro con Cristo resucitado. Estos dos hombres (a no ser que se trate de una pareja) están en la misma situación en que se encontró el pueblo de Dios varias veces en la historia: tenían la seguridad de haber encontrado un salvador y todo terminó en fracaso. Vemos como Lucas emplea cuidadosamente varias veces los verbos “ver” y “reconocer”. El Evangelio quiere comunicar que Jesús después de su resurrección ya no podía ser visto con los ojos del cuerpo. Había pasado de este mundo al de su Padre y este mundo nuevo escapa a nuestros sentidos, y es con esta nueva mirada, con esta luz de la fe, que lo reconocemos presente y actuando en nosotros y en nuestro alrededor Si bien la Iglesia está marcada por algunas visiones excepcionales, el pueblo de los creyentes está invitado a reconocerlo en la fe. Se notará que este encuentro es la primera Eucaristía celebrada en la Iglesia. Siempre las mismas comenzarán con la lectura de las Escrituras y su comentario y a continuación viene el Pan Consagrado compartido. Entonces se cumple el misterio de la fe: Sus ojos lo reconocieron!!Aún hoy la Iglesia hace lo que hizo Jesús para los dos discípulos: nos enseña las Escrituras. Lo más importante para comprender la Biblia, no es saber muchos textos de memoria, sino descubrir los hilos que unen los distintos acontecimientos y comprender el plan de Dios a lo largo de la historia. Luego viene la Consagración: Tomó el pan, lo bendijo y después de haberlo partido se los dio. Solo entonces los discípulos se dieron cuenta de lo que habían experimentado; aunque anteriormente, cuando escuchaban las Escrituras, el Espíritu del Señor Resucitado les había dado la certeza de que todo era verdad. Se levantaron para regresar a Jerusalén, igual que las mujeres que vuelven del sepulcro a los apóstoles y como éstos que vuelven del Monte de los Olivos a Jerusalén: desde el centro la Iglesia se irradiará cuando hayan recibido el Espíritu. Todas estas enseñanzas nos podrían parecer que esta sabiduría está reservada para los intelectuales. Pero ante todo y sobre todo es necesaria la convicción de la fe. La fracción del Pan en Emaús con sus dos partes: la liturgia de la Palabra y la de la Eucaristía; nos incorpora al sacrificio único e irrepetible de Cristo y nos une con él, quien nos acompaña siempre en nuestra vida de fe y misión. Bendiciones. Hasta la semana próxima.

