Comisión del Ruca Nehuen muy preocupados por la movilidad de los niños para este año

En diálogo con miembros de la Comisión Directiva manifestaron “No arreglaron la trafic, desde abril del año pasado que está sin funcionar, está con el motor fundido, en esa oportunidad nos reunimos con la ex secretaria Ángela Jorquera, como no nos dieron una fecha de cuando iba a repararse, apareció la oportunidad y recibimos un subsidio de provincia, para el traslado en taxi de los chicos, pero como se terminó ese dinero, debimos usar nuestros autos particulares” señalaron.

“Posteriormente desde el municipio nos brindaron unos 40 litros por semana para el traslado, pero eso no alcanza para el ir y venir de los chicos al taller toda la semana” agregaron que “la camioneta está sin ser reparada, detrás del galpón donde tienen el depósito la municipalidad donde era casa rionegrina, ahí se encuentra detrás de una sillas, Curaqueo antes de irse de la función nos dijo que no lo van a reparar y que va a quedar en ese sitio” indicaron.

“La actual secretaria Mónica Arburua le dijo a la comisión que no se va arreglar, por los costos, asimismo nos dieron una nueva posibilidad de seguir brindando esos 40 litros, pero no contamos con el vehículo necesario, preparado, incluso nos dijeron que los chicos cobran pensión y con eso se paguen el traslado, ese es el pensamiento de ellos, tenemos chicos de Las Grutas y el Puerto, pero no saben que ellos tienen justamente ese dinero para su mejor calidad de vida” afirmaron.

“Hace tres años que no hacemos la colonia de verano porque no hay movilidad, lo hacíamos en Los Tamariscos los días lindos, con profesores, con juegos de playa en conjunto con colaboradores nuestros, lamentablemente no podemos brindarle al menos ese rato de diversión, el Ruca Nehuén es el único sitio que tienen muchos con capacidades diferentes para tener un lugar de aprendizaje” consignaron además “los que más necesitan pasar el día, son los que más necesitan y están lejos, es un problema que se debe solucionar, porque la mayoría de los chicos no son de familias de poder adquisitivo importante y ya te digo el subsidio que no es la panacea los tienen las familias para vivir un poquito mejor”.