Como se pide: responden a una publicación

Observando una publicación en el diario digital oficialista Demedios5 que le hacen a la funcionaria Laura Viz quiero decir que: Para la primera reunión que mantuvimos en la Delegación de Las Grutas, TAMPOCO SE UTILIZÓ LA FORMALIDAD DE LA NOTA PARA INVITAR Y SE ENTERARON UNOS CUANTOS. Llegaron hasta acá, unos cuantos funcionarios municipales, así como también una importante cantidad de vecinos y muchos jóvenes de la secundaria (invitados igual que ustedes). Bueno Señoras y Señores, vuelvo a repetir, como ya se lo hemos dicho a la mayoría de ustedes, que NO PODEMOS HACER MAS NOTAS PARA INVITARLOS, CONVOCARLOS O COMO QUIERAN DECIRLE. No es poca la plata que debemos “poner de nuestro bolsillo”, para ver como desentrañar los nudos que entorpecen nuestras vidas, muchas veces, gracias a lo que ustedes o no hacen o hacen muy mal. Teléfono, nafta, colectivos, fotocopias… se va mucha guita gente… guita que pone el pueblo, además de las contribuciones que nuestro municipio nos requiere, obvio. DIGO: Si un Intendente, PUEDE SALIR POR LOS MEDIOS “A COMUNICAR”… como lo hizo con lo del convenio trucho ése que firmaron, POR QUÉ LA COMUNIDAD NO PODRÍA CONVOCAR A USTEDES POR ACÁ, POR LOS DIARIOS DIGITALES, POR LA RADIO, LA TELE, ETC?… me dicen por favor? NOSOTROS NO TENEMOS PORQUE RESPETAR TANTAS LÍNEAS BUROCRÁTICAS, CUANDO TANTOS DE NUESTROS DERECHOS ESTÁN SIENDO “PERMANENTEMENTE” AVASALLADOS! Basta de estupideces, basta de “agachadas”, nos tienen hartos de desplantes, soberbias, burlas, patoteadas. Si vos no te enteraste, fíjate pues quien coordina las áreas generales de la muni… lo sabían bien claro! Siempre se ofenden! y díganme, que es lo que se pretende? que no digamos nada? que no nos escuchen, que no vengan, que NO NOS CONTESTEN… porque no se si recordarás Laura… QUE NOS DEBÍAN A LA COMUNIDAD GRUTENSE, UNA RESPUESTA QUE TENÍA COMO PLAZO EL 12 DE ABRIL! Entonces… basta de ser caraduras… sean sinceros y por favor, acuérdense una vez… que están ahí porque un día… EL PUEBLO, confió en ustedes… aunque no es el caso de Las Grutas, votó distinto, ya sé… pero si pertenecemos al mismo ejido, puedo decirlo igual Hoy, volvimos a “dar todos los pasitos que ustedes consideran los mecanismos necesarios de comunicación: las notitas invitando. El secretario del Intendente, Pablo Amarillo, nos dijo ayer que EL VIERNES (28/4) NOS LLAMARÍA PARA DECIRNOS LA FECHA DE LA REUNIÓN, CON LOS VECINOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS. AVISO: HASTA ÉSTA HORA NADA! Esperaremos y veremos.

Gabriela Latorre

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA