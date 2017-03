¿De quién es el caballito?

CARTA DE LECTORES. Pasan los días y absolutamente nada se sabe sobre quien es el dueño del caballo muerto encontrado en Las Grutas.

Ante ésta incertidumbre y viendo que como acción al respecto, sólo se enterró el cuerpo del equino, pregunto ¿DE QUIÉN ES EL CABALLO? SE PUEDE SABER? Según lo que me expresó el Delegado Municipal, el animal no tenía marca, o no se podía observar la misma.

Al hacerse pública una foto que se viralizó en Facebook y que fue publicada por éste medio, muchas personas asociaron al caballo de la foto, con el que murió en las jineteadas que se realizaron aquí en la localidad. Podemos aseverar que no era… si el cuerpo del animal encontrado, no poseía marca… el de la jineteada ¿tampoco la tenía?

Cuando se realizan eventos con animales, ¿se cuenta con algún tipo de registro identificatorio de los mismos? ¿Quién autoriza y fiscaliza éstos eventos?… Muchas preguntas- En el mismo sentido “de espera de respuestas” digo… si yo como ciudadano/a, “tiro” una bolsa con pasto en la calle, pasan me toman una fotografía y me cobran una multa…. y viene el señor X ,”tira” UN CABALLO y ¿no pasa nada? No entiendo… Seguramente y podría ser (con bastante casualidad) que en 4 días, murieron ¡2 caballos! Y justo también las 2 muertes tomaron estado público.

En fin, a mí más me parece que no se quiere difundir de quien es el caballo. Y así seguiremos siendo “un enorme tacho de basura” donde cada cual puede descargar sus deshechos a gusto y placer. Total… ¿quién controla?

Gabriela Latorre – DNI 92719831

