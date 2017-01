Duro cruce verbal entre Iud y Esquivel previo al encuentro partidario del PJ

En la tarde de ayer, en el hall del hotel de Casinos del Río, previo a la reunión del Partido Justicialista, el legislador Javier Iud y el presidente del Concejo Deliberante sanantoniense Luis Esquivel, cruzaron fuertes epítetos.

La situación se dio cuando Iud ingresó y Esquivel con sus seguidores esperaban la llegada de Martín Soria, que ocurrió segundos después. Allí el ex intendente sanantoniense, con fuertes palabras, amagó con irse del lugar, indicando que no participaría de la reunión si Esquivel permanecía allí.

En ese instante, para evitar un roce mayor, Soria le señaló a Esquivel que debía retirarse del lugar y que no tenía que estar presente en la reunión, por lo que Esquivel optó por irse.

El Consejo Justicialista se inició pasadas las 16,20 horas, con el legislador Iud sentado en la mesa, mientras que Luis Esquivel con sus partidarios no regresaron al recinto.

Bajando el tono

Posteriormente en la entrevista que realizó este medio al intendente de General Roca, Martín Soria le bajó el tono a la situación y dijo respecto a esto “son cuestiones que se dan dentro del marco partidario” sobre una posible expulsión dijo “nada de eso hay, acá nosotros perdonamos a todos los que plantean las discusiones dentro del ámbito del partido, son cosas que se irán viendo a medida que transcurra el tiempo” aseveró.

No lo deja pasar

Consultamos al presidente del Concejo Deliberante y manifestó “Esto no lo voy a dejar pasar, es algo que no debería ocurrir, me fui por pedido de Soria, no por el berrinche de Iud, pero sabe bien que esto no termina aquí, si no se bancan las discusiones políticas internas, entonces me parece que están mal”, sobre el supuesto pedido de expulsión señaló “que lo hagan, después veremos que sucede” sostuvo Luis Esquivel.

Solo trabajo

Por su parte el intendente Luis Ojeda comentó sobre la situación “yo no lo vi, estaba adentro, solo me comentaron, lo único que digo es que yo trabajo a todas horas por los tres centros urbanos” sobre un supuesto pedido de expulsión dijo “no echamos a nadie, son debates que debemos dar en el partido, como lo dijo Soria” afirmo el mandatario comunal.