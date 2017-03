Editorial: cuenta pendiente

El día que se reunió la comisión mixta de concesiones y paradores de la legislatura comunal, funcionarios, que no conocían la situación de lo que acontece en Piedras Coloradas, se enteraron de la realidad. Algunos, quienes deben manejar la política municipal, no conocen ni la mitad de las localidades. Lamentable.

Piedras Coloradas es “tierra de nadie” fue la definición exacta del concejal Colantonio. Varios llegaron, levantaron un quiosco o un parador, sin permisos, sin canon. Esto sucede porque no se controla o porque al municipio no le importa, o ambos.

Uno de los lugares más bellos que supo dar Las Grutas, es ahora, competencia desleal de quienes se instalaron de manera ilegal. Incluso algunos de los ilegales, amenazan a los que legalmente cumplieron con la solicitud para eliminarlos como competencia. Deplorable.

La falta de control al sur de la villa balnearia no es novedad. Se construyeron viviendas y complejos turísticos que no pagan impuestos, ni tasas. Varios potentados levantaron algunas fastuosas casas, sin poner un peso al municipio (permisos y finales de obras, planos, etc.). Por otra parte, nunca se respetó la medida de la justicia que prohibía que se construyan viviendas, porque la municipalidad no hizo cumplir con la medida judicial, como tampoco consumó la sentencia de demoler cuatro casas sobre la línea de la marea.

La semana pasada, el mismo delegado municipal Guillermo Masch se quejaba que debía juntar la basura en esos lugares, cuando habitantes que viven en esos sitios, crearon un basurero clandestino a la vera del camino. La queja de Masch es que deben recurrir a pesar que esos vecinos no aportan ni un peso para la comuna.

Ciudadanos de las Grutas, San Antonio y el Puerto ahora deberán mantener esos lugares con sus tasas retributivas, terrenos que no han sido siquiera fiscalizados por la municipalidad, donde existen casi cien construcciones ilegales, avalado por un convenio transaccional que fue perdidoso para el conjunto de la comunidad.

No solo eso, ahora los abogados de la Causa Tarruella-Municipio insistirán en cobrar ese porcentaje que en su momento el ex presidente Claudio Palomequez quiso cederle con millonarios lotes fiscales. Si no fuera por la entereza de dos mujeres concejales del FPV, el convenio hubiera prosperado y hechos millonarios a los asesores letrados.

La sorpresa de los funcionarios en la mesa de la comisión mixta fue una novedad para la prensa presente ¿Cómo puede ser que desconozcan tanto de los lugares que deben regentear políticamente?. La comodidad del escritorio, a veces aggiorna al más voluntarioso.

Ahora comenzarán a realizar un proyecto desde el Concejo Deliberante para darle un ordenamiento a todo el sector de Piedras Coloradas, una cuenta pendiente de años.

¿Si deben desalojar, el ejecutivo, tendrá la entereza suficiente de hacerlo?.

En frente

La oposición en San Antonio Oeste tiene una meta definida en el 2019 y en estos días entablan una serie de reuniones entre varios de sus representantes.

Clemant por ejemplo, ya comenzó a enfrentar a dirigentes como Sequeira y seguramente lo hará con otros quienes apoyan directa o indirectamente al ejecutivo municipal. Empezar con los ámbitos colaterales para llegar al centro.

Todo es parte de una futura batalla electoral y contando los números de la última elección municipal, si los opositores hubiesen ido unidos, la derrota del FPV era una realidad. Con esa experiencia aprendida, ahora inician temprano a aglutinarse para encontrar un frente en la zona de cara al 2019.

¿Cómo está cada partido? De los seguidores del gobernador, hoy el único quien puede mantener y garantizar la unión interna local de JSRN es Adrián Casadei y en el recaen las responsabilidades de dialogar con sectores que están empezando a enfrentarse dentro del novel partido provincial en SAO. Se discuten ciertas representatividades puertas adentro.

El PRO también busca un acercamiento a nivel local a JSRN. Están muy solos y la incertidumbre del partido en la provincia también marca la realidad local, manejados por pocos, sin abrirse demasiado. El radicalismo, por su parte, se mantiene a la expectativa, pero podría participar de la reunión opositora local.

Lo que es una incógnita es que hará Luis Esquivel, que probablemente haya sido invitado ¿se sumará a la estrategia?.

Crisis acentuada

Weretilneck ya no piensa mucho en el candidato a diputado nacional. Hasta podría no participar JSRN en la contienda de octubre. Son muchos los frentes, con una crisis que cada vez es más evidente, donde sus funcionarios “no dan pie”.

Desvelado el gobernador por la situación que le genera Rubén López, que en la semana, realizó una especie de intimidación política, mencionando en su Facebook el apoyo de “tres mil fichas” y sus seguidores que lo “aplaudían” en la red social, dando mensajes contra el gobierno: todo preparado. López presiona. No lo amilanó la amenaza del “cegetista” Belich que hizo al parlamento señalando que “tomaría la legislatura” con el gremio de Camioneros. Todo esto frena las sesiones en la legislatura y el gobernador precisa los millones de dólares de manera perentoria, aunque Nación no está dispuesto avalar la cantidad que necesita, a Weretilneck eso le preocupa y mucho. El justicialismo enterado de esto, lleva a otra pulseada en la semana. Los funcionarios que hablan con intendentes, con legisladores del FPV, con quienes puedan, hacen lo imposible para obtener los dos tercios.

El Ministerio de Educación sigue dando armas a la UnTER con los yerros de la Nueva Escuela secundaria y la negociación paritaria que ahora si llegaría al 17%. Tampoco aceptarán los docentes, lograron con el paro casi un 100% de adhesión. El 14% ofrecido, maestros y profesores lo tomaron como “una burla” luego de la masacre inflacionaria al que fue sometido el ciudadano en un año.

Los gremios estatales UPCN y ATE casi coincidentes en el reclamo salarial. Ya no “deshojan margaritas” con Scalesi que arremetió con el 40% de recomposición. El gobierno creía que sindicalista más allegado, iba por solo un 24%, pero pateó el tablero.

Todo desgasta en el tiempo: la tolerancia gremial en disminución, la falta de compromiso de funcionarios a la hora de concretar políticas, los ajustes, el homicidio del policía Muñoz, la caída en las encuestas, la indefinición de un candidato a las elecciones legislativas, un déficit de 3200 millones de pesos y el escándalo del legislador López, acusado de “abuso sexual agravado”.

Carlos Aguilar @caa174