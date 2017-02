“El futuro Ente de Turismo se está armando a la ligera y con fines sectoriales”

En diálogo con el prestador Marcelo Illodo, del Puerto de SAE, mencionó “Una de las herramienta más fuertes que tiene el estado son las instituciones mixtas, en este caso la formación de un Ente tiene que ver con llevar adelante políticas, no solo de promoción, sino de decisiones sobre cómo encarar el destino, ahora bien, tenemos tres comunidades con idiosincrasia diferentes y aportar lo que necesita cada una de las localidades se debe debatir y mucho. Esencialmente el desarrollo y planeamiento a futuro, pero si no se tiene una discusión seria o de fondo, con talleres donde todos los sectores deliberen sobre el Ente, el que entra en vigencia dentro de poco, está armado a la ligera y con fines sectoriales, está muy puntualizado a empresarios vinculados con el sector político y un sector privado acotado para que pocos sean los beneficiados” aseveró.

“Yo tomo como ejemplo el Ente de Villa La Angostura del que fui parte, el mismo era vinculante, porque estaban representados todos los sectores y entidades, allí hubo más de un año de debate, donde la discusión fue amplia y salió un Ente muy dinámico que se puede ver actualmente y aquí no sucedió esto, se armó según las necesidades de pocos” sostuvo Illodo.

“Acá no tuvimos la oportunidad de discutir las cosas como son, menos aquellos que estamos en el Puerto, no nos dieron participación y eso quiere decir que no hubo consenso, ahora queremos que haya al menos un representante local (del Puerto) que represente los intereses de los vecinos, vamos a opinar de quien será la persona” indicó el empresario.

“Creo que este Ente que nace será una olla de conflicto, porque vamos a tener dentro del EMPROTUR más debates políticos que otra cosa, no para el fin que se crea, no hay espíritu de construcción, porque hay algunos que han definido que harán y como encarar sin consultar” sindicó

“Ya hay asperezas lo tuve con Claudio Barbieri por ejemplo y me hago cargo, también lo tiene Esquivel con su partido por la representación, me parece que debemos repensarlo, porque acá, la condición que vemos no va a prosperar como destino si no dejamos los intereses personales y eso no lo veo en el futuro Ente” finalizó.