El intendente Ojeda espera que el Concejo Deliberante apruebe la ordenanza impositiva

El intendente municipal declaró a Info4 de SAO Tv que espera que en las próximas sesiones voten la ordenanza para el incremento de las tasas “después serán ellos, los concejales, que le digan a la gente porque no puedo cumplir con los servicios de recolección o de iluminación de calles o bien pasar una máquina por las calles porque no tengo los recursos, para ello necesito que se actualicen las tasas que no se hacen desde el 2014, si ellos quieren aprobar por presiones de nombrar a alguna persona o amigo en áreas del Concejo no lo voy aceptar, no me someto a extorsiones” dijo el intendente-

Agregó que “acordamos con la empresa TSB el sitio final para la disposición de los desechos de langostinos, nos reunimos con Laura Viz en Viedma con Jorge Bridi quien se comprometió a que el próximo martes se firmará el segundo convenio entre las partes sumando a empresarios, recolectores de los desechos, Municipio y Gobierno Provincial” indicó además que “me reuní con el ministro de obras públicas Carlos Valeri , que manifestó el pronto inicio de la obra de hospital de Las Grutas, creo que sumado a la remediación de plomo, tendremos obreros abocados a esos trabajos y paliará la problemática laboral” comentó que “también estuve con el secretario del IPPV, una charla por las 102 viviendas y por algunas más que tiene que ver con el barrio de la UnTER” finalizó.

