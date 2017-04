En San Antonio Oeste existe un Laboratorio de aplicaciones en Biotecnología

Es una empresa familiar del Licenciado en biotecnología Mauro Norese. Biogern realiza actualmente albúmina de suero bovino o ASB, que es una proteína extraída de la sangre bovina, que es ampliamente usada en muchos procedimientos de bioquímica. Es un componente importante en la producción de muchas drogas terapéuticas y pruebas diagnósticas.

La empresa comenzó en el año 2009, cuando inicia la actividad del laboratorio, con los primeros procesos de recolección de sangre entera, provenientes de establecimientos frigoríficos con habilitación municipal y provincial “en este caso conseguimos la sangre del matadero que está aquí en San Antonio Oeste”.

“Apuntamos a desarrollar proyectos y productos donde su aplicación sirva para mejorar los procesos productivos en industrias nacionales como así también brindar alternativas en la investigación científica ofreciendo productos con calidad internacional y a costos muy competitivos” señala Norese.

“Todas las máquinas que tenemos tienen un costo importante, a medida que vamos realizando el proceso, obtenemos la albúmina para laboratorios, pero por ejemplo, uno de análisis clínicos solo con diez gramos le alcanza por un año, pero en la genética es muy utilizada, lamentablemente nosotros debemos trabajar en nuestra casa, solicitamos un lugar al Concejo Deliberante, de algún sitio o edificio que no se utilice para que podamos trasladarnos y la idea es que podamos tener un espacio para todo lo necesario, la idea es arrancar y llegar a ser masivos en venta para luego comprar un predio en el parque industrial por ejemplo” señaló.

“El año pasado vendimos a una empresa unos cincuenta frascos, para una empresa de Bolivia, realmente lo que nosotros fabricamos es excelente y a buen precio, con certificaciones de universidades, cada frasco vale más de cuatro mil pesos, no es barato, pero para obtener mejores condiciones de certificaciones a nivel nacional necesitamos un espacio apropiado” indicó.

El proyecto de esta familia es poder ampliar el espectro de venta “lamentablemente me dijeron que no, que no hay un lugar factible, porque me aclararon que el municipio no me lo puede dar, pero nadie quiere gratis, yo quiero a través de esto darle un beneficio al mismo municipio, si se pondría en funcionamiento continuo sería algo esencial para la localidad porque no solo con lo que tenemos hacer albúmina, sino muchas aplicaciones” afirmó

Biogern obtuvo un aporte del gobierno nacional para incubación de empresas “salimos en el puesto 23 de cuatro mil presentaciones, vaya que es importante” sostuvo Norese.

