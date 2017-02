“Javier: para ir ganando tiempo arranca a declarar por el tema de las 50 cuadras que ya te llega tu turno por el tema chatarra”

En declaraciones periodísticas el presidente del Bloque de Juntos Somos Río Negro, José María Clemant, señaló que la reunión parlamentaria generó debates profundos sobres diversos temas y más de cinco horas de tratamiento así lo demuestran, algo muy diferente al parlamento de otros tiempos que solo la usaron como escribanía.

Además, manifestó que se trataron proyectos muy significativos que hace años esperan ser tratados. Defendió la postulación de Luis Esquivel, para conformar la representación del ENTE turístico, señalando; “Lo votamos a Esquivel antes que Spósito porque él fue quien en conjunto con los demás concejales del Frente para la Victoria acompañaron la ordenanza del ente; cómo no vamos acompañar a Esquivel si ellos mismos lo postularon como miembro informante para la defensa de ese proyecto?” Y agrega “Como dije en la sesión, si no pertenece a su bloque me hubieran presentado una nota con la firma de los tres concejales diciendo que no forma parte del mismo y hubiéramos elegido a la concejal Spósito, pero en los diez minutos que le dimos de cuarto intermedio, nadie se animó a comunicarle a Esquivel que no forma parte del bloque, entonces nosotros votamos a un concejal del Frente para la Victoria; ahora si cambian de opinión, siempre estamos abiertos al diálogo”

Por otra parte, Clemant se refirió a las dos presentaciones que el Legislador Iud realizó en el concejo pidiendo declarar en la comisión sobre la venta de chatarra; al respeto el concejal de Juntos indicó: “Lo veo con tantas ganas de declarar al legislador que no me queda otra que hacerle algunas recomendaciones: en primer término, que no se preocupe que ya llegará su momento, pero si tiene tantas ganas de hablar y declarar, por qué no se saca los fueros y se presenta en la causa de las 50 cuadras de cemento rígido, en la que todavía no se presentó amparado en sus fueros…”

Y concluye: “Javier, de corazón y para ganar tiempo, mientras nosotros le tomamos declaraciones a tus funcionarios, que son en definitiva los que se están contradiciendo, vos podes ir hablando con el juez de la causa por sobreprecio de las 50 cuadras, que de paso aprovecho a comunicarte las están parchando por todos lados porque no aguantan el calor, como verás Palomequez, otro de tus funcionarios, que tampoco dijo la verdad sobre otra más de tus obras, cuando nos decía que se pagaron medio millón por cuadra porque estaban preparados para aterrizar los aviones”. (Fuente: Bloque de JSRN)