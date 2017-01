Kutzarida le responde a Benzaquen “yo vengo aquí a laburar”

El actor Ivo Kutzarida, en diálogo con InformativoHoy señaló “la gente no come vidrio, la familia argentina pide que le suben el nivel de cultura, que le dejan algo, por eso nuestra obra tiene éxito y lleno todas las noches” manifestó además “yo me levanto temprano, recorro la playa, hablo con la gente, soy un laburante mas como el donero, el pochoclero, el heladero, camino la peatonal, hablo con todos y por eso tengo una respuesta de público”.

“Nosotros dejamos un mensaje, porque hacemos un buen teatro, pueden ir adolescentes, chicos, a diferencia del otro que lo único que hace es humor sexista, creo que debemos levantar el nivel, la gente lo sabe” comentó Kutzarida.

“Yo vengo a Las Grutas para evitar el quilombo, aquí me siento local, tranquilo y resulta que este muchacho que necesita vender entradas empieza con estos líos” afirmó que “no conozco a ese actor (Ergun) Demir que me decís, recién me entero que es turco, como no miro Tinelli no me interesa porque me dijeron que participó ‘en el Bailando’, no sabía nada de inspecciones, además está con otros que no sabía que eran actores, los tenía como mediáticos” sostuvo.

“Aquí la gente sabe quién es quién y por eso elige nuestra obra y sí, estamos en el teatro del shopping, no como dicen en un local, pero si tengo que hacerlo lo hago, porque como dice el Martín Fierro ‘debe trabajar el hombre para ganarse su pan’ y eso es lo que yo vengo hacer a Las Grutas, a laburar” finalizó.