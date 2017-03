“La Nueva Escuela Secundaria de Río Negro se implementará en San Antonio Oeste y Las Grutas”

“La nueva escuela estará presente desde el día 13 de marzo en el Consejo Escolar de la Zona Atlántica Uno que comprende San Antonio Oeste, Las Grutas y Valcheta”, explicó el Subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de Educación, Gabriel Belloso.

“La UnTER no me hace saber los motivos, no lo conocemos. Dicen que hay cuatro resoluciones que quieren ver, pero no es motivo no implementar una escuela por cuatro resoluciones”, apuntó el Subsecretario Belloso, en relación a los inconvenientes con el gremio. En este sentido, agregó: “Yo trabaje con la UnTER desde el 2014 para implementarla en el 2017, y luego de un conflicto salarial dejaron la mesa de trabajo mixto que íbamos haciendo”.

En cuanto a los beneficios que traerá la nueva escuela secundaria, a los consejos escolares en donde se implementará, Belloso resaltó el “acompañamiento”, que tendrán los alumnos de parte de los docentes que estarán en el colegio en tiempo completo.

“Un docente va a estar frente al curso y va a dedicar horas en aquellos chicos que están con dificultades. Siempre va a haber un docente en el aula, y es beneficioso para los estudiantes”.

Desde el gremio también se cuestionó la repitencia de esta nueva escuela, la cual generaría que los alumnos no repitan más. “Es mentira que no los alumnos no repiten, la repitencia va a seguir existiendo pero no como la conocemos nosotros”, aclaró Belloso.

Luego argumentó: “La repitencia que se implementó en la época de Sarmientos, en esta época ya no va as. El alumno va a ir avanzando en los campos de conocimiento que pueda alcanzar, y no en los que no pueda”.

Respecto a los cargos de docentes, lo cual también fue criticado por la UnTER, apuntó: “No va a haber menos cargos, y esto se va a ver cuándo implementemos en el nuevo concejo escolar. Tres veces ya le firmamos al gremio de que nadie se va a quedar sin cargos”.

En la mañana de hoy llegaron las resoluciones respectivas para las cuatro instituciones en la zona: 87 (Valcheta); 98 (Las Grutas); 29 y 38 (San Antonio Oeste). El lunes es la asamblea para cubrir los cargos. (Fuente: Lo Principal)