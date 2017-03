La oposición se refirió al discurso de apertura de sesiones del intendente Luis Ojeda

Luis Esquivel

“Me pareció un discurso muy pobre, en cuanto al contenido, no hubo grandes anuncios, la Carta Orgánica dice que debe mencionar los logros y lo que hará en el 2017, la verdad que no hubo nada de eso y marca la mediocridad de la gestión” agregó que “no he visto proyección y lo único que dijo es que va a mendigar a Nación o Provincia obras, ninguna trascendental, es el correlato que ha tenido hasta ahora esta gestión” indicó.

“El único anuncio concreto fue la remediación, algo que no es nuevo, porque sabíamos que iba a ocurrir, pero como será la gestión de aquí en adelante, no lo sabemos porque nunca lo dijo, vemos que sigue el descontrol de muchas áreas y un desmanejo absoluto” añadió asimismo “nosotros hemos acompañado al manejo municipal votándole ordenanzas, me parece que es culpar lo que no corresponde, no le tienen que pedir permiso al Concejo para hacer gestiones” sostuvo.

Diego Colantonio

“En línea generales fue un discurso extenso con repaso en conceptos de once meses sin logros, realmente falto números concretos. Tuvo por ahí un tono conciliador y luego confrontativo, extenso y sin cifras, costó llevarle el hilo” señaló.

“En líneas generales lo que yo entendí, es seguir buscando obras afuera pero nada determinado con lo que se realizará desde el municipio, también escuché poca autocrítica de los errores propios” especificó el edil de la UCR.

“Creo que el anuncio concreto fue la remediación que es algo que excede al municipio, pero sobre obras locales nada y respecto al pedido de ayuda, muchas de las palabras era en contra del presidente del Concejo, por otro lado hablaba que estaba abierto a otros estamentos de Provincia o Nación, pero nunca llamó al dialogo a los locales, se sabe que hemos aprobado la inmensa mayoría de las ordenanzas, en realidad no sé porque pide ayuda” estipuló.

José Clemant

“Me parece que no tuvo proyección, ni contenido, no dijo cuál es la realidad del municipio, él tiene una radiografía que no condice con la realidad, esperaba un intendente que nos diga cuál es el rumbo del gobierno y que debemos esperar” sindicó.

“En ningún momento Ojeda transmitió un proyecto para este año, vemos con preocupación lo que está pasando, hay una falta de planificación y queríamos saber a dónde se dirige, esbozó deseos, pero concretamente no evidenció nada” marcó el concejal de JSRN.

“Lo único positivo es lo de la remedición que fue un empuje en realidad de los vecinos con los medios de comunicación, el municipio fue actor último, la realidad es que fue muy pobre su alocución y si el pedido de ayuda es solucionar y hacer cosas en pos de todos los vecinos nos sentamos a trabajar en conjunto” anexó que “sinceramente ni siquiera sabemos cuáles fueron los manejo de los fondos, del ejecutado 2014 y 2015, entre tantas cosas, no nos dijo cuál es el rumbo del gobierno” afirmó.