La oposición seguirá con la comisión investigadora de la chatarra

En la mañana de ayer, se iniciaron la toma de testimonios. La única que se presentó fue la contadora de la municipalidad Natalia Tubio.

Los funcionarios del ejecutivo citados no acudieron. Violi presentó una nota. La semana que viene deberán comparecer ex secretarios del gobierno de Iud.

Durante la mañana, por mesa de entradas de la legislatura comunal, el ejecutivo entregó un convenio recíproco extintivo (ver aparte), un acuerdo entre la empresaria adquirente de las máquinas en desuso y el municipio que sorprendió a los integrantes de la comisión.

Esto deberá ser tratado la semana que viene, la misma habla de confirmar el acuerdo por la licitación, como finalizar cualquier situación judicial.

Según expresó el presidente del Concejo Deliberante “vamos analizar el acuerdo, pero igualmente vamos a continuar con la investigación, porque hay muchos puntos que aclarar” indicó además “esto puede llevar a que se haga una denuncia penal que es lo que quiere evitar el ejecutivo” sostuvo.

Tubio “nunca vi el cheque”

La contadora ante la Comisión Investigadora entre varios conceptos mencionó algunos puntos interesantes “nunca vi el valor, debería estar en la caja con el correspondiente recibo”.

Sobre la aparición de la firma de Arbués manifestó “creo que alguien colocó el cheque en la fotocopiadora y le quisieron poner un fondo blanco donde no se fijaron que era una hoja de una posible nota, donde estaba la firma del abogado, si bien supuestamente figura la firma de Arbues, en esa fotocopia, el asesor letrado no recibió el cheque, asimismo esa firma no tiene nada que ver con el proceso de pago” aseveró.

Sobre la Comisión evaluadora dijo “nunca funciono la comisión evaluadora en la cual estaba nombrada, la verdad es que no estaba notificada que era parte de esa comisión, además estaba de licencia, aclaro que al no estar aprobada por la comisión evaluadora, no tendría que haber salido la licitación y el pliego, mucho menos el llamado a licitación”.

Sobre el comprobante de pago expresó “en el expediente falta algo que es muy importante: el comprobante de pago de esta señora (Dingebauer) no está el recibo”.