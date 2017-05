Mensajes y salutaciones por el Día del Trabajador

La Senadora Magdalena Odarda saluda a los trabajadores y trabajadoras.

En el día Internacional del Trabajador, se rinde homenaje a los llamados Mártires de Chicago, un grupo de trabajadores sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 debido a que promovieron un gran movimiento de huelgas en EEUU, con motivo de los abusos cometidos contra los trabajadores. Reclamaban una jornada laboral de 8 horas.

En fechas como estas es dable reflexionar acerca de las luchas de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia por las reivindicaciones laborales, gracias a las cuales se produjeron cambios en la legislación de los países y reconocimientos impensados para otras épocas. Tras esos logros, vinieron leyes deflexibilización laboral implementada en nuestro país en la década del 90, que trajeron desconcierto y desocupación, beneficiando a los sectores empresarios.

Pese a todos los avances, aun hoy debemos estar atentos ante la explotación de los trabajadores y trabajadoras en fábricas clandestinas y la explotación infantil para beneficio de pocos que lucran con el esfuerzo del oprimido.

Reflexionamos también en esta fecha acerca de la falta de trabajo en un gran sector trabajador. Recordamos que en el mes de febrero la Cámara Argentina de la Mediana Empresa –CAME- informó que un gran número de fábricas cerradas recientemente, generó más de 45 mil despidos. En el último mes informó que la actividad en varias empresas sigue cayendo con gran incertidumbre del rumbo económico y caída de las demandas, debido entre otros, al incremento de las importaciones. Y en Rio Negro el cierre de plantas de Expofrut, Moño Azul que afectó a más de mil trabajadores y trabajadoras, Minera Sierra Grande con 270 trabajadores despedidos y UOCRA con más de 3 mil trabajadores de la construcción sin empleo por freno de la obra pública.

Desde la labor legislativa, nuestro compromiso está plasmado en las propuestas de ley para bajar la edad jubilatoria docente, la edad jubilatoria de trabajadores de salud, la de los empleados de plantas de empaque debido a la realización de trabajo insalubre, y un régimen especial para los ex trabajadores de YPF entre otras iniciativas.

Saludamos en este día especial a todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo a aquellos que, víctimas de la situación en la que se encuentran las economías regionales, están pasando por un momento difícil. Invitamos a seguir reclamando por condiciones más justas en el campo laboral, ajustada a los derechos que han sido consagrados por nuestras leyes y por los principios establecidos en nuestra Constitución Nacional.

DIA DEL TRABAJADOR:

LA CC ARI VIEDMA REIVINDICA EL DERECHO A HUELGA

Y REPASA EL NACIMIENTO DEL 1° DE MAYO.

Con motivo de conmemorarse un nuevo día del trabajador, desde la CC ARI VIEDMA intentaremos brevemente repasar que es lo que celebramos este 1° de Mayo. Esta fecha tan especial para el mundo y para todos los Argentinos es la representación de la “revuelta” social y sindicalista ocurrida allá por el año 1886 en Estados Unidos, donde se dió lugar a la lucha más significativa en la historia de los sindicatos.

Obreros y trabajadores ferroviarios mal pagos, expresaron a través de huelgas y manifestaciones su descontento con la situación, ocasión en la cual se produjo la muerte y detención de los líderes de aquel memorable movimiento en el que se exigía la jornada de 8 horas de trabajo bajo el lema, “Ocho horas para el trabajo, ocho horas para la casa, ocho horas para el sueño”, pedido que aún en estos tiempos en muchos casos en el mundo no se cumple. No obstante, esa histórica lucha en aquellos tiempos generó resultados altamente positivos, evidenciando la intervención popular y permitiéndole el protagonismo a cientos de miles de laburantes de aquel entonces.

Fue así como el día del trabajo o del trabajador, fue fundado en París, en el congreso socialista llevado a cabo en 1889 en homenaje a la valentía de los MARTIRES DE CHICAGO, como se los nombró a los líderes condenados a la horca producto de la multitudinaria protesta.

Desde nuestra modesto punto de vista pensamos que el trabajo es un capital colectivo, es equidad, justicia y que no debiera destruirse ese derecho jamás, que es el que le provee al ser humano su dignidad, su amor propio, su valor, su autoestima, su incersión social y su estabilidad familiar, entre otros aspectos. No se puede impedir a las personas su derecho de ser felíz, porque el empleo no sólo es la oportunidad de un trabajo, sino también la manifestación de las virtudes, las aptitudes y capacidades, el crecimiento personal y social producto de la relación humana.

El empleo está garantizado constitucionalmente y no hay autoridad democrática que pueda hacer la “vista gorda” a las condiciones decentes para su práctica: la posibilidad de huelga, la prohibición del despido sin un motivo que lo amerite, el acceso a las medidas sociales que preserven al desempleado, la acorde remuneración que posibilite cubrir las necesidades esenciales que no sólo se tienen que acotar a comer, además de ella, se deben incluir la vestimenta, la salud y la educación, como mínimo. Es costumbre desde siempre ante la precariedad e inseguridad laboral el espacio para el atropello y para maniobras que atraviesan el perímetro que encuadra lo digno de lo que no lo es, el uso del abuso, la ocupación de la explotación y las obligaciones del sometimiento.

Nuestro partido quiere aprovechar la ocasión, en estos tiempos de hostigamiento antes las protestas generadas por los trabajadores de distintos sectores producto de una creciente política de ajuste, no sólo para reivindicar el derecho a estas formas de reclamo, sino además para posesionarse claramente en contra de cualquier despido y merma de derechos adquiridos por los ciudadanos de nuestro país.