“No se tiene un plan de manejo pesquero para la extracción del langostino en Río Negro”

El vicedirector del CIMAS el Dr. Enrique Morsan recibió a InformativoHoy, quien nos brindó información técnica de cómo se encuentra la situación de la pesquería del langostino en el Golfo San Matías.

Una de las situaciones que nos menciona el profesional, es que la realidad de la pesca del Golfo San Matías ha cambiado mucho desde el año 2000 en adelante, esto se debe a la inesperada aparición del Langostino (Pleoticus muelleri).

“La realidad de la captura de esta especie, es que ha sido convulsionante en el punto de vista pesquero y económico con cifras importantes, ante esto comenzamos a relacionarnos con el INIDEP por este recurso, ellos vienen trabajando hace décadas y tienen todo organizado, es decir, protocolos de conocimiento, buques, lances, estadísticas, las áreas especializadas para su estudio pero trabajan con el Golfo San Jorge en aguas federales”.

“La situación nuestra es distinta, porque no estamos en esa etapa y nuestro recurso esta en aguas provinciales donde Mar del Plata no tiene injerencia, por esa razón le pedimos asesoramiento, así también el INIDEP tiene una gran cantidad de interrogantes con esto del langostino en el Golfo San Matías”.

“Por otro lado no se tiene un plan de manejo pesquero para este recurso, que abarque desde el momento de la captura hasta la situación de los desechos, lo que se está haciendo es un sistema donde los usuarios sean participe de la decisión y en los debates de esta manera no sienten que están sacando algo que es de otro y que no les pertenece”.

“También desde el año pasado se están utilizando el programa de Observadores Pesqueros y ya se tiene un informe, lo que se tendría que hacer es una gran prospección para recaudar la mayor cantidad de datos concretos, por el momento se sabe que el recurso se encuentra distribuido como parches en diferentes zonas y se presume patrones de comportamientos, como también la posibilidad de que éste tenga dos periodos de desove”.

“Por el momento se considera que el recurso se encuentra ingresando desde el Norte del Golfo San Matías cerca de la plataforma continental, son individuos de una gran variedad de tamaños que conforman una población o se mezclan a una cercana”.

“También lo que se debe tener en cuenta, es como se obtiene la gran cantidad de langostino en la forma de la captura, se hace con una práctica que no es muy amigable, no hay que pensar que es un destrozo, porque a lo mejor no es una captura muy grande a lo que realmente existe, esto no quiere decir que se debe maltratar y desperdiciar el recurso, el langostino tiene un gran valor económico, por eso hay que manejarlo como algo que es muy valioso, con mucho cuidado y no realizar prácticas indeseables”.

El langostino en el Golfo San Matías (Informe brindado por el CIMAS)

La presencia de langostino en el Golfo San Matías se ha registrado de manera esporádica y en pequeñas cantidades como fauna acompañante en la pesquería demersal dirigida principalmente a la merluza (Narvarte et al, 2013). Según el INIDEP, esta presencia es regular desde hace años, pero no ha sido suficientemente conspicua como para sostener una actividad pesquera. Solo en 2004 se registró una actividad significativa que motivó que la flota se orientara a la captura de ese recurso durante los meses de primavera (Curtolo at al. 2004). Los bajos rendimientos pesqueros, las altas tasas de captura incidental de juveniles de merluza y la presencia de hembras impregnadas motivaron el cierre de la pesquería (Narvarte et al., 2013).

La actividad se ha reiniciado en 2011 y ha tenido una tendencia creciente en los últimos 3 años, lo cual es coincidente con el incremento de desembarcos que experimenta la pesquería de langostino en aguas de la Plataforma Continental. Sin embargo, el nivel de captura (máximo 2500 t en 2015) es muy inferior a lo desembarcado en otros puertos de la costa argentina.

En el Golfo San Matias, la actividad pesquera sobre esta especie se ha iniciado, generalmente, en primavera sobre individuos adultos inmaduro. Al inicio del verano el porcentaje de hembras impregnadas se incrementa significativamente, pero algunas observaciones sugieren que existen agregaciones de diferente nivel de madurez (Fernandez y Kroeck, 2016).

