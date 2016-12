Polémica con artistas callejeros foráneos en Las Grutas: se sienten discriminados por el Concejo Deliberante

En el programa “Va a dar que Hablar” (SAOTV Canal 4) se presentó Martín Morales, cantante que hace 14 años actúa en la villa balnearia y que aduce que la nueva ordenanza los discrimina.

Morales acusó a los Concejales de la oposición principalmente de votar una ordenanza que les quitó el trabajo de temporada que hace mucho tiempo hace “me trasladaron en varios sitios en Las Grutas, hace cinco años estoy en la primera bajada, pero lamentablemente me siento discriminado por no poder actuar” agregó que “el espacio que me asignaron hay cinco artistas más, es una cuestión lamentable lo que sucede” sostuvo. Su asesora letrada Ana Schiavone no niega que pueda hacer una presentación judicial por la falta de inclusión “es una ordenanza tomada de los pelos la que se hizo, realmente carece de razones y fundamentos lógicos” alegó también que es discriminación lo que se hace con los artistas.

Por su parte Facundo Cariaga, que hace 17 años actúa en la plaza de los artesanos, (esa unidad fiscal fue eliminada), entregó una nota a la legislatura comunal que revean lo que se votó “los artistas no tenemos localia, somos del lugar donde nos elige la gente” menciona en la misiva “formamos una comunidad heterogénea como la es el turista que nos visita y que también ayuda a que se sientan como en casa”. Agrega el denominado Payado Disturbio “en todo estos años he conservado el lugar que me asignaron, pagando el espacio según lo requerido cada temporada. Esta situación de inestabilidad laboral, a tan pocos días del comienzo de la temporada me crea un sentimiento de injusticia” asevera el artista que pide se revea la medida.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA