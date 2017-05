Prefecto Victor Beano “somos y seremos rigurosos en el control de las embarcaciones pesqueras”

El jefe de la dependencia prefecturiana local recibió a Informativohoy, expresó que “La pesca artesanal es un recurso muy importante para la sociedad local, pero lamentablemente muchos hacen modificaciones a sus embarcaciones que no corresponden, entonces en esa situación actuamos, por eso estamos exigiendo que las lanchas que realicen el despacho de salida lo hagan con su embarcación habilitada, con personal habilitado, que sean mayores de edad y que reúnan las condiciones mínimas necesarias para que salgan a navegar”

“La persona que realiza el despacho de salida se lo controla, si no se despacha no se registra, por eso hacemos conteo de quienes salen y quienes regresan, si así no sucede, se pone en marcha un protocolo, si alguien de los responsables no hace el despacho correspondiente, ya es una infracción. Hemos tenido varios casos incluso con gente que sale a navegar no habilitados y hemos encontrado menores de edad” aseveró.

“Cuando detectamos la falta, somos muy rigurosos. Si no lo somos, seguirán cometiendo infracciones, a pesar que la gente siempre discute y se enoja porque se le quita el recurso o no se lo deja pescar, afectando su factor económico, pero si lo dejo pasar, y sucede algo, tendremos un grave inconveniente, debemos sí o sí hacer el sumario al infractor, la multa y lo que menciona la norma” indicó Beano.

“Nos encontramos con gente que tiene hace cinco años los permisos vencidos, o con barcos fuera de regla, pero quiero decir que no hago controles solo a los artesanales, a todos los que salen a navegar” añadió que “para los barcos de mayor tamaño, tengo solo dos lugares que son ambos puertos, a diferencia de los artesanales que son kilómetros de playa de donde embarcan, la mayoría de los lugares habilitados para que salgan a navegar” sostuvo que “muchos de los que no tienen en condiciones las embarcaciones, tratan de salir de cualquier lado para tratar de evadir el control, pero estaremos allí para que no se transgreda las normas y las reglamentaciones, porque en realidad es para la salvaguarda de ellos” expuso.

“Nosotros tenemos registrados unos 55 barcos que salen a navegar de los dos puertos, ¿que se ha incrementado? te puedo decir que sí, trabajamos en conjunto con provincia por los controles que realizamos, generalmente la cantidad de naves aumenta, si se incrementan los permisos de pesca, eso es menester de provincia si siguen entregando permisos, nosotros solo lo controlamos, no regulamos la cantidad” apuntó el jefe zonal.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA