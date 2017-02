Problema ecológico: comunicaron al intendente que dejarían de recolectar los residuos de la pesca

No es noticia nueva el problema económico de la Fábrica de Harina de Pescado, al no haber captura de merluza, el langostino no es redituable para el proceso, por ello esta semana que pasó el propietario Mario Domenez le comunicó al intendente Luis Ojeda la intención de dejar de recolectar los residuos, por la pérdida económica que le produce “somos el basurero de las industrias y no obtenemos nada, no nos sirve el langostino que es lo único que pescan, por ello lo llamamos al intendente Ojeda que entendió perfectamente la situación, mencionó que hablemos con la provincia nuevamente, pero es la última vez” indicó uno de los propietarios “a la pesca sanantoniense no le importa el tema de los residuos, a ellos no le interesa que se produzca un daño ambiental, así que si pasa por ese lado, la situación se le complica a la municipalidad” aseveró el empresario.

“Nosotros aguantamos y aguantamos, seguimos aportando sin percibir, ni ganar nada estos últimos meses, al sector pesquero que ganó una fortuna en sesenta días, tanto o más que en cinco años, muchos sin permisos ni cupos pesqueros salen al mar, con proyectos sin aprobar, mientras que nosotros tenemos todo en regla y hasta la provincia nos ningunea, bueno, es hora de tomar la decisión de no seguir adelante” sostuvo Domenez.

Sobre qué pasará con los residuos de la pesca mencionó “se debería ocupar el municipio o provincia, las industrias no lo van hacer, lo van a dejar en cualquier lado porque no está en ellos cuidar el medio ambiente” afirmó el empresario.