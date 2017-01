Pronóstico: intensa ola de calor llegará sobre el norte de la Patagonia

Una intensa ola de calor se va a desarrollar sobre la región norte de la Patagonia en los próximos días. Si bien las altas temperaturas van a cubrir a gran parte de Argentina, en la región alcanzarán valores que podrán competir para ser los más altos de la temporada.

Aire muy caluroso podrá avanzar desde la zona central, donde un importante sistema de alta presión dominará la situación impidiendo el avance de sistemas frontales desde el sur.

Las temperaturas irán en progresivo ascenso alcanzando el 20 de enero máximas de 36° C sobre los valles; 29 a 30° C hacia la cordillera; 33° C en la línea sur y 38° C sobre la costa.

Durante el 21 de enero podrá registrarse un temporario y leve descenso en las máximas, pero desde el 22 la temperatura vuelve a subir con fuerza.

Es altamente probable que el pico de calor se registra entre el 24 y 25 de enero. En la zona de los valles las máximas podrán rondar valores entre 40 y 41° C, con 37° C en la linea sur.

En la zona cordillerana el día más caluroso podrá ser el 24 de enero con 34° C, bajando a 30° C el día 25. Hacia la costa el termómetro podrá rondar los 40° C el 24, bajando levemente el 25.

Para el caso de los valles, otro valor relevante será el de temperaturas mínimas. De persistir la tendencia que los modelos indican al día de hoy, la mañana del 25 de enero podrá tener mínimas superiores a los 22° C, teniendo en cuenta que en zonas urbanas esos valores pueden excederse en al menos 2° C. (Fuente tiempopatagonico.com)