Rochas y Marinao lamentaron la ignorancia jurídica de legisladores de JSRN

Apenas conocida públicamente la presentación de una supuesta denuncia por extorsión en contra de los Legisladores Nicolás Rochas y Alejandro Marinao, salieron al cruce manifestando que lamentaban la ignorancia jurídica de sus pares de JSRN, que desconocen el Artículo 128 de la Constitución Provincial que se refiere a la inmunidad parlamentaria.

En este sentido y a modo de ponerlos en conocimiento Rochas y Marinao, les recomendaron leer dicho artículo que indica que “El Legislador, desde su elección, no puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por sus opiniones que emite en el desempeño de su mandato……”

Asimismo Rochas advirtió que “una falsa denuncia, es precisamente, denunciar aquello que de ante mano se sabe que no es delito, motivando una investigación absurda, estéril y burda por parte del Poder

Judicial” -y agregó- “es precisamente lo que están haciendo, lo que habla a las claras del nivel de ignorancia que manejan los Legisladores oficialistas”.

Por su parte el legislador Alejandro Marinao, sostuvo que “si esta misma denuncia impulsada por JSRN, la hiciera cualquier otro ciudadano, estaría cometiendo el delito de falsa denuncia pero como los denunciantes son legisladores del oficialismo no corresponde caer en tan burdo error como en el que cayeron Valdevenito, Cufré y Recalt”. Además, agregó que “lo grave es que el gobierno provincial pretenda “silenciar” a la oposición para que no se manifieste sobre otras causas judiciales como la de abuso sexual que complica al Legislador López”

Finalmente el Legislador Rochas, confirmó que mañana a primera hora estará presentándose en el Ministerio Público Fiscal para notificarse y ponerse a disposición de la Justicia, mientras que el Legislador Marinao lo hará la próxima semana. Rochas dijo que “quien no tiene nada que esconder, no tiene porque ocultarse, por eso mañana voy a ser el primero en ir a presentarme haciendo lo que otros Legisladores no hacen” y concluyó “para fortuna de los Legisladores oficialistas ser ignorante, no es un delito sino ya estarían presos”.

