SAO: asalto a reconocido conductor y locutor radial “Viví un infierno”

Sergio Paz, desde el pasado sábado, se encuentra en estado de shock, por el echo de inseguridad que le tocó vivir “llego a mi casa y me encuentro con dos sujetos adentro, habían roto la puerta, les grité y ellos me arrojaron una maza que me rozó la cabeza y escaparon, pero lo malo de todo esto que me tienen amenazado desde que los denuncié” señaló Paz a informativoHoy.

“Me siento en un estado de vulnerabilidad, porque al otro día del robo, aparecieron por mi casa nuevamente, para amenazarme y son los mismos que robaron por este barrio (calle Belgrano entre el 300 y 400)” agregó que “aquí a la vuelta y en esta manzana han asaltado varias veces y lo peor que son menores, la policía los agarra y los deben soltar, porque son pibes de 16 años” señaló.

Quienes lo asaltaron ambos adolescentes tienen antecedentes por varios hechos delictivos, pero por ser menores de edad, la justicia los devuelve a sus familias.

“Tengo custodia, no se hasta cuando, debo pagar una puerta de seis mil pesos, mi padre está complicado de salud, vivo sobresaltado, es todo un infierno lo que uno vive con esta inseguridad y me tocó a mí, le puede pasar a cualquiera, pido a la justicia que por favor intervenga, ya se los he solicitado, espero que cumplan” señaló el locutor radial, un reconocido conductor de eventos de nuestra localidad.