Se debatió sobre la conformación y autoridades del Concejo Deliberante sanantoniense

La sesión comenzó con la confirmación de las presidencias de los bloques del período 2017. Continuaron de la misma manera que el pasado año: el FPV a cargo de Ayelén Spósito, JSRN con José Clemant y Diego Colantonio de la UCR.

Seguidamente se debatió arduamente sobre la vicepresidencia primera, José Clemant de JSRN señaló “Nadie puede arrogarse ser la mayoría en el Concejo Deliberante, hemos sido testigos que la mayorías han sido circunstanciales, es el juego de la democracia, tiene que ver con la representatividad de los parlamentos, las conformaciones en mayorías y minorías. Nuestro partido por el esfuerzo de los innumerables proyectos presentados y también aprobados, merecemos tener la vicepresidencia del Concejo Deliberante y propongo a Alejandro Railefe para que ocupe ese lugar, sin quitar méritos a los otros” sostuvo.

Fabrio Mirano por su parte manifestó “no se trata de una nominación circunstancial, el FPV fue el más votado en las últimas elecciones municipales, que llevó a Esquivel como presidente del cuerpo, corresponde por la mayoría votada respetar la decisión en las urnas y como fue el FPV la lista más votada, me parece que institucionalmente deberíamos respetar esta posición, que decidió el pueblo en su conjunto, no es capricho ni personal, ni colectivo, es una decisión que se toma en base a las opciones que tuvo el pueblo en las urnas” afirmó.

Diego Colantonio por su parte expresó “Es una decisión difícil que tuve que tomar, hay una realidad política que observamos, es que dentro del bloque gobernante hay cuatro concejales por un lado y por otro Esquivel. Mi partido, del 2007 hasta acá, la UCR fue respetuoso de la institucionalidad, hemos respetado con la designación de Mirano hace un año, pero también es válido decir que cuando somos oposición nos han aplicado las mayorías” añadió que “en este caso no voy acompañar la designación de Railefe y espero que el FPV se sincere en su interna, porque acá vemos que hay algo más de fondo, pero voy a seguir siendo respetuoso de lo institucional, yo no hago lo que a mí no me gustan que lo hagan y voy a seguir apoyando a Mirano en este caso” aseveró-

Clemant respondió los argumentos mencionando “Me da la sensación que no hay respeto ni de la Carta Orgánica o bien el intendente ha vetado ordenanzas realizada por los representantes de la ciudadanía sin respetar lo que decidió la mayoría, de que institucionalidad han hablado, en cambio sí nosotros respetamos la mayoría, no como el Concejo que nos precedió que Pablo Fernández como único opositor ha sido vapuleado y humillado. No pueden decir de este bloque que no respetamos o coincidimos, si los votos están garantizados vamos acompañar a Mirano, pero tiene que entenderse cuando uno juega a la política debemos animarnos a generar este tipo de debates” expuso.

La conformación quedó de la siguiente manera: Presidente Luis Esquivel (FPV) – Vicepresidente 1ro. Fabrio Mirano (FPV) y Vicepresidente 2do. Alejandro Railefe (JSRN) – Secretaria legislativa Ivana Gómez (FPV).

Algunas comisiones legislativas con cambios

Proyectos de comisiones permanentes y con autoridades se presentaron sobre tablas con algunas modificaciones, en este caso fue aprobada la N° 110/17 de JSRN donde se puede apreciar que el FPV tiene la mayoría en todas las comisiones, algunas de ellas se sumó Luis Esquivel, a esto, Ayelén Spósito, apuntó al Presidente del Concejo Deliberante “espero que siga perteneciendo al Bloque para el FPV al partido que fue en la misma lista que el intendente, porque usted ha votado ordenanzas en contra del gobierno al que fue electo en la misma boleta”. Esquivel no respondió.

En la reunión inicial de cada comisión, serán designadas las la presidencia de cada una y las autoridades consiguientes, en la cual allí se debatirán nuevamente las mayorías y las minorías, donde se supone que la oposición fijará nuevamente sus planteos de conducirlas.

