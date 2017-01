Se profundiza el conflicto: capitanes de pesca denunciaron a los pescadores artesanales

A través de una nota enviada al Prefecto Nacional, Eduardo Scarzello un grupo de capitanes que operan a bordo de los buques fresqueros en el puerto de San Antonio Oeste fijó una postura durísima contra las embarcaciones de la flota artesanal, que según detallaron está operando sin ningún tipo de control en el Golfo San Matías, peligrando así la seguridad en la navegación.

Texto del documento:

Desde el punto de vista naviero comercial, nos encontramos en un perjuicio permanente ante el accionar de la flota pesquera artesanal (lanchas plásticas con motores fuera de borda), la que es necesario poner de sobre aviso a esa autoridad ya que estos actores no poseen habilitación como pesqueros, no son inspeccionados, su seguridad es nula desde el punto de vista navegatorio y de las tripulaciones que no poseen tampoco habilitaciones personales.

Como sabe la autoridad naval, salen de las playas cercanas a San Antonio Oeste, pero sus ranchadas son conocidas ejemplo Punta Verde, Playa Orengo, La Alcantarilla, la Amarra, La trucha y la Conchilla, las que nutren al 90% de todo el universo artesanal menor.

Las mismas siempre superan el alejamiento concedido por la autoridad por lo que estos inconvenientes detallados se nos presentaban en toda la superficie del Golfo San matías Norte-

Actualmente agravando la situación y como característica nueva, estas lanchas tomaron la modalidad de arrastrar equipos de pesca, utilizando aparejos mecánicos o eléctricos, cruzándose en el camino de nuestros pesqueros sin ninguna seguridad, dado que sus lanchas no fueron diseñadas para ese trabajo y obviamente carecen del manual de condiciones de carga o cuadernillo de estabilidad.

Debido a la desidia de los últimos tiempos, estas lanchas no respetan reglas ni códigos de mar, no operan con comunicación y en muchas oportunidades ponen en riesgo la derrota de nuestros barcos en maniobras de pesca, siendo que no conciben otra cosa que su bien personal, lo que obliga siempre a que nuestra flota detenga la maniobra dado que siendo que todos somos profesionales habilitados y a sabiendas de eso, estos operen con total impunidad, poniendo en riesgo la flota toda.

En el mismo sentido, los buzos marisqueros, todos absolutamente, sin habilitación ni despecho, no capacitación, al sentirse los dueños del mar, no demarcan las zonas de buceo, que en muchos casos coincide con nuestra zona de pesca, teniendo a los patrones de los buques con el corazón en la boca ante la posibilidad de atraparlos en las redes.

En este año ya hubo un accidente mortal respecto a los buzos y creemos que de seguir así vamos a tener nuevos accidentes y tendremos que lamentar situaciones complejas sería más fácil que estos ilegales sean puestos en la regla que los que pretendemos desde esta nota.