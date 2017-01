¡Sigue Intentando!

Vivimos en un tiempo donde el ser exitoso determina la identidad de una persona , y muchas veces esa corriente invade y nos perjudica , siempre tendremos tiempos buenos y malos que debemos superar con gran fortaleza , esa fortaleza que no es natural y que no heredamos, sino una que se construye todos los días. Si buscas en tu interior veras que siempre hay un vacío que trae disconformidad y eso nos agobia, eso me recuerda a un pasaje bíblico donde un hombre intentaba pescar, como él sabía hacerlo lo hacía según sus fuerzas, pero un día necesito de la voz del Creador.

Entonces

–No importa que hallas intentado muchas veces sacar algo de las aguas sin tener resultados y que los que te rodean piensen que tu destino es la frustración…

No importa que las estadísticas digan que no es tiempo de cosecha o que tu temporada ya pasó .

Quiero animarte que a pesar de, sigas adelante, y no te alejes de tu horizonte.

TE VA A FUNCIONAR si confías en el creador de todas las cosas

“Y Él les dijo: Echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces”. Juan 21-6

