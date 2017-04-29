Vecina del barrio Los Manzanos quiere saber que se hizo con fondos públicos para obras específicas

ME DIRIJO AL TRIBUNAL DE CUENTAS CON EL FIN DE SOLICITAR INFORMACION OFICIAL SOBRE DINEROS PUBLICOS.
AL RESPECTO REQUIERO:
-MONTO Y DESTINO DEL DINERO RECAUDADO POR LA ORDENANZA DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010 QUE DISPONE “DECLARASE DE UTILIDAD PUBLICA Y PAGO OBLIGATORIO POR LOS CONTRIBUYENTES AFECTADOS A LA OBRA CORDON CUNETA Y BADENES DE DESAGUES PLUVIALES DEL BARRIO “LOS ACANTILADOS” DEL BALNEARIO LAS GRUTAS” DONDE ESTAN INCLUIDAS LAS CALLES DEL BARRIO “LOS MANZANOS”
-MONTO Y DESTINO DEL DINERO OBTENIDO SEGÚN ORDENANZA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2016 QUE EXPRESA “ESTABLECESE QUE EL DESTINO DE LOS FONDOS INFRESADOS POR LA VENTA DE LAS PARCELAS OBJETO DE LA PRESENTE SERA DESTINADO INTEGRAMENTE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE DESAGUES PLUVIALES DEL BARRIO LOS MANZANOS DE LA PLANTA URBANA DE LAS GRUTAS”
ASI MISMO REQUIERO CONOCER SI EN ALGUNA OPORTUNIDAD ANTERIOR AL AÑO 2017 LA PROVINCIA DE RIO NEGRO ENVIO PARTIDA ALGUNA DESTINADA AL INICIO DE LAS OBRAS DE DESAGUE PLUVIAL DEFINIDAS EN LAS ORDENANZAS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 Y DEL 31 DE JULIO DEL 2015 DONDE SE EXPRESA: “HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DEL PROY ECTO Y PRESUPUESTO DE OBRA, SE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO, CELERIDAD EN LA EJECUCION DE LA MISMA…” REFIRIENDOSE AMBAS A LAS OBRAS DE DESAGUE PLUVIAL DE LAS GRUTAS Y SAN ANTONIO OESTE
SOLICITO SE INCLUYA EN EL INFORME REQUERIDO BANCO Y NUMERO DE CUENTA O EN SU DEFECTO RESUMEN DE ELLAS, SI ES QUE LOS MONTOS DE LAS PARTIDAS REQUERIDAS ESTAN DEPOSITADAS EN ESPERA DEL USO QUE LES CORRESPONDE.
AGRADECERE A UDS UNA RESPUESTA PRONTA E INFORMO QUE ESTA NOTA, UNA VEZ ENTREGADA A SUS DESTINATARIOS SERA HECHA PUBLICA UTILIZANDO LOS MEDIOS DE DIFUSION, DE MANERA QUE MIS VECINOS SEAN TESTIGOS DEL TIEMPO QUE DEMANDE LA RESPUESTA Y DEL TENOR DE LA MISMA.
MARIA CRISTINA GARRIDO, DNI 4532284, DOMICILIO: PUNTA MEJILLON 189, LAS GRUTAS