Vecinos autoconvocados de Las Grutas pidieron explicaciones a las autoridades por los desechos de la pesca

En la mañana de hoy, los vecinos de Las Grutas, como también alumnos del CEM98, estuvieron presentes en la delegación municipal, donde fueron recibidos por las autoridades municipales, el delegado Guillermo Masch, el secretario de gobierno Federico Garriga Lacaze, la secretaria de coordinación Mónica Arburúa, la secretaria de Turismo Nadina Gutiérrez y la secretaria de Medio Ambiente y Producción Laura Viz, esta última fue la encargada de detallar a los presentes las acciones llevadas a cabo en relación con la problemática, indicando “Estamos bajo decisiones que toma Provincia, en noviembre teníamos ocho barcos pesqueros de manera artesanal y hoy en día tenemos 30 barcos, estos permisos no los da el municipio, los da la Provincia, allí no está regulado el langostino lo cual es algo temporal que se está alargando”.

Asimismo, aseveró “Los planteos fueron oportunamente realizados. La primera reunión con las autoridades la tuvimos el 13 de enero de este año, entre ellos participaron del DPA y Medio Ambiente de la Provincia, donde tratamos el tema de los efluentes industriales. Tenemos tres problemas, los residuos sólidos de la pesca, de los efluentes líquidos y los efluentes domiciliarios, aún estamos esperando la zona de sacrificio. Por consiguiente, nuevamente el 13 de febrero enviamos otra nota no obteniendo respuesta alguna hasta la fecha. Agregó “No vamos a perder más tiempo, también somos ciudadanos que habitamos el ejido, no estamos ajenos a los olores nauseabundos”.

Esencialmente los vecinos manifestaron su queja por los nauseabundos olores que emanan de los desechos de langostinos que invaden la villa balnearia y causó un rechazo importante en los habitantes por lo que deben soportar diariamente.

Además los residuos atraen moscas y alimañas que se expanden hasta la localidad. Asimismo no solo reclamaron esa situación en particular, sino también por los basurales que proliferan sin control a pocos metros de los barrios periféricos.

La secretaria de medio ambiente como la de coordinación explicaron que los permisos de pesca y el proceso lo hace el gobierno provincial. Los residuos se encarga la Fábrica de Harina de Pescado recolectando de las industrias en terrenos de su propiedad y tendría el permiso municipal, es por ello que posterior a la reunión tenían un encuentro con los dueños de las industrias para tratar el tema de los desechos “la Ley de Pesca dice que el langostino no debe salir entero, se les debe sacar la cabeza, eso genera el residuo. La fábrica de harina procesa solamente merluza, si la fábrica cocinara el langostino no podríamos ni respirar, la harina de langostino no tiene valor comercial por eso el proceso es enterrar” aseguró Viz los presentes.

Por otra parte los alumnos del CEM98 que también participaron con los profesores, leyeron una carta abierta expresando el disgusto y el poco accionar de las autoridades municipales y gobernantes provinciales que arrancó un fuerte aplauso de los presentes, que en su mayoría portaba un barbijo en señal de protesta.

En otro orden, los presentes labraron un acta, donde quedó plasmada la reunión quedando a la espera de una inmediata solución por parte de todos los actores.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA