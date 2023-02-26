16A: nómina completa de los candidatos a intendente, concejales y revisores de cuenta de San Antonio Oeste

Por
Redacción
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Diez listas compulsarán por las elecciones municipales del próximo 16 de abril en el ejido de San Antonio Oeste, dónde habrá ocho candidatos a intendentes.

En tres de esas nóminas estará Adrián Casadei (JSRN, Nos Une Río Negro – UCR)

A continuación, las nóminas completas con sus respectivos candidatos a intendente, concejales e integrantes del Tribunal de Cuentas municipal:

Alianza Juntos Somos Río Negro

Intendente

  • CASADEI ADRIAN JORGE

Concejales titulares

  1. LOPEZ DANIEL OMAR
  2. CACIQUE TAPIA ROCIO AYELEN
  3. MIRANO FABRIO HERNAN
  4. TOMASINI ROSSANA CLAUDIA
  5. TORRES ROBERTO
  6. PAREDES ROMINA ALEJANDRA
  7. DIAZ PAOLA ROMINA
  8. ARAMENDI JOAQUIN NICOLAS
  9. RESSLER JESSICA BELEN

Concejales Suplentes

  1. VASCHETTO SABRINA ELIZABETH
  2. HERMO MATIAS ALEJANDRO
  3. ROMERO AYELEN SOLEDAD
  4. LASSALLE FACUNDO MANUEL
  5. HERNANDEZ MARCELA SILVINA
  6. HERNANDEZ MARIO FABIAN
  7. MARTIN GUILLERMO NESTOR
  8. ASTUDILLO VALMA BETRIZ
  9. DRUETTA ANDREA VERONICA

Tribunal de cuentas

  1. TOLABA ANA MARIA
  2. RODRIGUEZ CESAR EDGARDO
  3. FUENTES YANINA ELIZABETH

Revisores suplentes

  1. QUINTO CRISTIAN GUILLERMO
  2. BERNACHEA GISELA CARINA
  3. LAVIGÑE DAMIAN

Alianza Nos Une Río Negro

Intendente

  • CASADEI ADRIAN JORGE

Concejales

  1. MASCH GUILLERMO ERNESTO
  2. GONZÁLEZ PAMELA
  3. MUÑOZ NÉSTOR FABIÁN
  4. AMARILLO PAOLA FLORENCIA
  5. CURAQUEO ANGEL LUIS
  6. CANARIO RITA VAENSA
  7. VELASQUE GUSTAVO GABRIEL
  8. SARMIENTO ANGELA GENOVEVA
  9. PEÑEPIL SAÚL EZEQUIEL

Concejales Suplentes

  1. ELLERO GAMBA CINTIA KARINA
  2. ROJAS SILVIO RODOLFO
  3. LICANQUEOLUCIANA MICAELA
  4. MOLINA ESTEBAN DANIEL
  5. SCHAP MELISA ESTEFANIA
  6. RIOS MAXIMILIANO HERNÁN
  7. CALFUQUIR PATRICIO JAVIER
  8. CASTRO ANDREA ROMINA
  9. MASCH FLORENCIA

Tribunal de cuentas

  1. VECCHIONE IVANA ANGELINA
  2. MADDONNI GONZÁLEZ SEBASTIÁN
  3. MILLAQUEO PAZ CELESTE

Revisores suplentes

  1. SÁNCHEZ HUGO OMAR
  2. QUIROGA MARÍA DEL CARMEN
  3. GARIBALDI OSCAR GUSTAVO

 Alianza Cambia Río Negro – Juntos por el Cambio

Intendente

  • CARDELLI MARIA ELINA

Concejales titulares

  1. CURA CAROLINA NAHIR
  2. RODRIGUEZMATIAS SEBASTIAN DAVID
  3. RODRIGUEZANALIA BEATRIZ
  4. MOLINA WALTER DANIEL
  5. CUEVAS VERONICA
  6. ASCHKAR ENRIQUE JULIAN
  7. OTERO ELSA AYELEN
  8. GEOFFROY WALTER FEDERICO
  9. LOPEZ MARIANA CLAUDIA

Concejales Suplentes

  1. SANCHEZ IGNACIO
  2. MADRID MACCARONI MACARENA SOLEDAD
  3. PAEZ GERMAN ANDRES
  4. MAUREIRA MARIA JANET
  5. FIRMAPAZ VICTOR ORLANDO
  6. PERERYRA VANINA SOLEDAD
  7. KOHLS WALTER CRISTIAN
  8. BONILLO MARIA CELINA
  9. SEPULVEDA JUAN JONATHAN

Tribunal de cuentas

  1. BONUCCELLI MAURICIO RENZO
  2. CARRIQUEOMARIA MARTA
  3. TOLEDO JOSE AGAPITO

Revisores suplentes

  1. RIQUELME VERONICA IRMA
  2. POBLETE EDUARDO GABRIEL
  3. BARROSO MARIA BELEN

Alianza Podemos Proyectar Río Negro (P.P.R.)

Intendente

  • BENITEZ CRISTINA RAQUEL

Concejales titulares

  1. ESTRADA MERCEDES BASILIA
  2. FERNANDEZ AMADO MIGUEL
  3. REGGIANI MARIA EVANGELINA
  4. TSCHERIG DENNIS JAVIER
  5. MURO LIDIA MARTA
  6. FELTAÑO DAVID DANIEL
  7. GRECO VERONICA BEATRIZ
  8. SANCHEZ MAXIMILIANO EMANUEL
  9. MONTENEGRO EMMA LILIANA

Concejales suplentes

  1. MARTINEZ YAFAR EDUARDO
  2. GUZMAN GLADIS NOEMI
  3. LA RUBIA DANIEL ARMANDO
  4. SANTORO ERIKA VANESSA
  5. FILOSO NESTOR EUGENIO
  6. BASANTA FELTAÑO JENNIFER SILENE
  7. VASQUEZ JOSE LUIS
  8. SUARZO MARIELA ALEJANDRA
  9. BRITEZ OSVALDO

Tribunal de cuentas

  1. FERNANDEZ ENRIQUE FABIAN
  2. GODOY ANDREA ESTER
  3. CONTRERAS FABIO OMAR

Revisores Suplentes

  1. FELTAÑO BLANCA VALERIA
  2. MOYANO JORGE DAMIAN
  3. PECORARI NANCY GRISELDA

Alianza Unidad para la Victoria

Intendente

  • VELAZQUE GUILLERMO ADRIAN

Concejales titulares

  1. SCHIAVONE ANA SOLEDAD
  2. ESPINOSA DARIO IGNACIO
  3. DIAZ SERGIO RICARDO
  4. ROSALES GABRIELA ALEJANDRA
  5. ROSA ARGENTINO ANGEL JOSE
  6. ABBATE MARIA ISABEL
  7. IRIZAR PABLO
  8. CALVET ESTER ALICIA
  9. OTERO LEANDRO ARIEL

Concejales suplentes

  1. PEREZ KAREN ALEXANDRA
  2. HOCQUART LUIS ROBERTO
  3. CHAMORROSELVA ELENA
  4. IRIGARAY CARLOS FERNANDO
  5. ESPINOSA MARIA JULIA
  6. BENITEZ CRISTOBAL
  7. DELMONT SONIA SILVANA
  8. YUNIS ALBERTO FRANCISCO RAUL
  9. DI DOMEDICO SILVIA NOEMI

Tribunal de cuentas

  1. SALINAS NORMA ESTER
  2. EL HOSSEN HASSED OMAR MOHAMED
  3. ROSA MARTA LIBERTAD

Revisores suplentes

  1. ALDERETE ENRIQUE DAMIAN
  2. AMARILLA MARIA CRISTINA
  3. CAMACHO BRUNO MARTIN

Alianza Vamos con Todos

Intendente

  • CARMONA VANESA DENISE

Concejales titulares

  1. CARMONA VANESA DENISE
  2. GUENUL JORGE ALEJANDRO
  3. QUINTEROS ANABEL ESCOLASTICA
  4. DAVALOS DAMIAN DAVID
  5. GARCIA VICTORIA
  6. SALAS LEONARDO EMMANUEL
  7. QUINTO IAN EMANUEL
  8. MILLACHE ADRIANA BEATRIZ
  9. RUBIO SOLEDAD IRMA

Concejales Suplentes

  1. CENTANI FERNANDO
  2. PAZOS NORMA BEATRIZ
  3. SOTO GEOFFROY CRISTIAN GASPAR
  4. MUÑOZ MIRTA SOLEDAD
  5. BENITEZ MIGUEL SEBASTIAN
  6. PASTEGA ANAHI BELEN
  7. NUÑEZ GABRIEL ALEJO
  8. DIAZ MARIA RUTH
  9. VIDAL DANIEL

Tribunal de cuentas

  1. ARAMBURU EVANGELINA
  2. HERLEIN ALBERTO ENRIQUE
  3. MOLINA MARIA ELENA

Revisores suplentes

  1. FIRSTATER FAUSTO NAHUEL
  2. GARCIA BRIGIDA NOEMI
  3. TERRIZZANO AVALLE VALENTIN

Compromiso Ciudadano

Intendente

  • LEON FABIO ADRIAN

Concejales titulares

  1. ARAÑO BUSSINELLI ALEJANDRO ROBERTO
  2. GONZALEZ JOVITA ELISA
  3. MASTROPIETRO CARLOS ALBERTO
  4. PISTO NATALIA CAROLINA SOLEDAD
  5. MIRENSKY NATALIO
  6. GERLING PATRICIA ALEJANDRA
  7. GARCIA ANDRES
  8. PEREZ AGUIRRE MONICA BEATRIZ
  9. HUEBRA JUAN MANUEL

Concejales Suplentes

  1. PISTO ROMINA ANTONELLA
  2. VELAZQUE VICTOR
  3. LEON ALEJANDRA ELENA
  4. DREBNIEKS MATIAS
  5. CASANOVA MARIA ANGELICA
  6. CARRARA MIGUEL ANGEL ALBERTO
  7. MANRIQUEZ OLIVA MONICA CECILIA
  8. MORELLI DAMIAN GUSTAVO
  9. QUINTANA LIDIA BEATRIZ

Tribunal de cuentas

  1. RODRIGUEZ FERNANDO ANIBAL
  2. VERBEKE AIDA IRMA
  3. PEREZ CLAUDIO MARCELO

Revisores suplentes

  1. LEON YANINA IRIS
  2. MIRANO ALFREDO DANIEL
  3. BARRERA VERONICA ALEXANRA

Primero Río Negro

Intendente

  • VILLAVERDE MARÍA LORENA

Concejales

  1. AVACA KARINA ANDREA
  2. ANDREATTA ROBERTO FEDERICO
  3. ESCOBAR MÓNICA RAQUEL
  4. QUIJANO LUIS ORLANDO LUIS ORLANDO
  5. REINOSO VERÓNICA ADRIANA
  6. NEMAN SAMUEL YAMIL
  7. BASANTA PAULA GISELA
  8. LOUREYRO CARLOS RUBEN
  9. CANOMARIA EUGENIA

Concejales suplentes

  1. CHIGUAY MARIA FERNANDA
  2. VENTURA ANTONIO FERNANDO
  3. SANCHEZ MARIELA
  4. BURGOS MATIAS ISMAEL
  5. MANZANAREZ MICAELA DAIANA
  6. GUTIERRE DIEGO GASTON
  7. PAIZ SOLANGE ANABELLA
  8. SCHELL MARCELO FABIAN
  9. MARTINEZ ROMINA PAOLA

Tribunal de cuentas

  1. DILGE MARIO RUBEN
  2. LOUREYRO LORENA
  3. CARRASCO CINTIA DAIANA

Revisores suplentes

  1. ACOSTA JOSE ALBERTO
  2. BASUALDO LAURA DANIELA
  3. MICHELLI FERNANDO JAVIER

Unidos por San Antonio Oeste – Las Grutas – San Antonio Este

Intendente

  • BENITES GUTIERREZ LUCIO GERARDO

Concejales titulares

  1. BENITES GUTIERREZ LUCIO GERARDO
  2. SPINOZO FLAVIA ANABEL
  3. ESPIASSE ROBERTO
  4. GOMEZ MARIANA ANDREA
  5. GUERRERO RAUL OSCAR
  6. IRUSTA JOHANA INES
  7. ALMAZA LUCIANO GASTON
  8. LLANEZA CLAUDIA ANGELICA
  9. ROBLES CARLOS SERGIO

Concejales suplentes

  1. MOLINA ROSANA MARIELA
  2. MANUEL ATILIO HORACIO
  3. ALTAMIRANO SILVIA NOEMI
  4. GUZMAN ENRIQUE OSVALDO
  5. AGUERO SANDRA NOEMI
  6. LOPEZ FERNANDEZ MARCELO JOSE
  7. ROBLES FLAVIA GISELLE
  8. LOPEZ FERNANDEZ FACUNDO MARTIN
  9. PAINECURA VERONICA JOANNA

Tribunal de cuentas

  1. VILLARREAL VICTOR ISMAEL
  2. MELGAREJO GLADIS BEATRIZ
  3. LOPEZ DEL PINO JULIO CESAR

Revisores suplentes

  1. LEIVAOSCAR HORACIO
  2. PLATERO PAMELA ROCIO
  3. ORTIZ GUSTAVO

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