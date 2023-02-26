16A: nómina completa de los candidatos a intendente, concejales y revisores de cuenta de San Antonio Oeste

Diez listas compulsarán por las elecciones municipales del próximo 16 de abril en el ejido de San Antonio Oeste, dónde habrá ocho candidatos a intendentes.
En tres de esas nóminas estará Adrián Casadei (JSRN, Nos Une Río Negro – UCR)
A continuación, las nóminas completas con sus respectivos candidatos a intendente, concejales e integrantes del Tribunal de Cuentas municipal:
Alianza Juntos Somos Río Negro
Intendente
- CASADEI ADRIAN JORGE
Concejales titulares
- LOPEZ DANIEL OMAR
- CACIQUE TAPIA ROCIO AYELEN
- MIRANO FABRIO HERNAN
- TOMASINI ROSSANA CLAUDIA
- TORRES ROBERTO
- PAREDES ROMINA ALEJANDRA
- DIAZ PAOLA ROMINA
- ARAMENDI JOAQUIN NICOLAS
- RESSLER JESSICA BELEN
Concejales Suplentes
- VASCHETTO SABRINA ELIZABETH
- HERMO MATIAS ALEJANDRO
- ROMERO AYELEN SOLEDAD
- LASSALLE FACUNDO MANUEL
- HERNANDEZ MARCELA SILVINA
- HERNANDEZ MARIO FABIAN
- MARTIN GUILLERMO NESTOR
- ASTUDILLO VALMA BETRIZ
- DRUETTA ANDREA VERONICA
Tribunal de cuentas
- TOLABA ANA MARIA
- RODRIGUEZ CESAR EDGARDO
- FUENTES YANINA ELIZABETH
Revisores suplentes
- QUINTO CRISTIAN GUILLERMO
- BERNACHEA GISELA CARINA
- LAVIGÑE DAMIAN
Alianza Nos Une Río Negro
Intendente
- CASADEI ADRIAN JORGE
Concejales
- MASCH GUILLERMO ERNESTO
- GONZÁLEZ PAMELA
- MUÑOZ NÉSTOR FABIÁN
- AMARILLO PAOLA FLORENCIA
- CURAQUEO ANGEL LUIS
- CANARIO RITA VAENSA
- VELASQUE GUSTAVO GABRIEL
- SARMIENTO ANGELA GENOVEVA
- PEÑEPIL SAÚL EZEQUIEL
Concejales Suplentes
- ELLERO GAMBA CINTIA KARINA
- ROJAS SILVIO RODOLFO
- LICANQUEOLUCIANA MICAELA
- MOLINA ESTEBAN DANIEL
- SCHAP MELISA ESTEFANIA
- RIOS MAXIMILIANO HERNÁN
- CALFUQUIR PATRICIO JAVIER
- CASTRO ANDREA ROMINA
- MASCH FLORENCIA
Tribunal de cuentas
- VECCHIONE IVANA ANGELINA
- MADDONNI GONZÁLEZ SEBASTIÁN
- MILLAQUEO PAZ CELESTE
Revisores suplentes
- SÁNCHEZ HUGO OMAR
- QUIROGA MARÍA DEL CARMEN
- GARIBALDI OSCAR GUSTAVO
Alianza Cambia Río Negro – Juntos por el Cambio
Intendente
- CARDELLI MARIA ELINA
Concejales titulares
- CURA CAROLINA NAHIR
- RODRIGUEZMATIAS SEBASTIAN DAVID
- RODRIGUEZANALIA BEATRIZ
- MOLINA WALTER DANIEL
- CUEVAS VERONICA
- ASCHKAR ENRIQUE JULIAN
- OTERO ELSA AYELEN
- GEOFFROY WALTER FEDERICO
- LOPEZ MARIANA CLAUDIA
Concejales Suplentes
- SANCHEZ IGNACIO
- MADRID MACCARONI MACARENA SOLEDAD
- PAEZ GERMAN ANDRES
- MAUREIRA MARIA JANET
- FIRMAPAZ VICTOR ORLANDO
- PERERYRA VANINA SOLEDAD
- KOHLS WALTER CRISTIAN
- BONILLO MARIA CELINA
- SEPULVEDA JUAN JONATHAN
Tribunal de cuentas
- BONUCCELLI MAURICIO RENZO
- CARRIQUEOMARIA MARTA
- TOLEDO JOSE AGAPITO
Revisores suplentes
- RIQUELME VERONICA IRMA
- POBLETE EDUARDO GABRIEL
- BARROSO MARIA BELEN
Alianza Podemos Proyectar Río Negro (P.P.R.)
Intendente
- BENITEZ CRISTINA RAQUEL
Concejales titulares
- ESTRADA MERCEDES BASILIA
- FERNANDEZ AMADO MIGUEL
- REGGIANI MARIA EVANGELINA
- TSCHERIG DENNIS JAVIER
- MURO LIDIA MARTA
- FELTAÑO DAVID DANIEL
- GRECO VERONICA BEATRIZ
- SANCHEZ MAXIMILIANO EMANUEL
- MONTENEGRO EMMA LILIANA
Concejales suplentes
- MARTINEZ YAFAR EDUARDO
- GUZMAN GLADIS NOEMI
- LA RUBIA DANIEL ARMANDO
- SANTORO ERIKA VANESSA
- FILOSO NESTOR EUGENIO
- BASANTA FELTAÑO JENNIFER SILENE
- VASQUEZ JOSE LUIS
- SUARZO MARIELA ALEJANDRA
- BRITEZ OSVALDO
Tribunal de cuentas
- FERNANDEZ ENRIQUE FABIAN
- GODOY ANDREA ESTER
- CONTRERAS FABIO OMAR
Revisores Suplentes
- FELTAÑO BLANCA VALERIA
- MOYANO JORGE DAMIAN
- PECORARI NANCY GRISELDA
Alianza Unidad para la Victoria
Intendente
- VELAZQUE GUILLERMO ADRIAN
Concejales titulares
- SCHIAVONE ANA SOLEDAD
- ESPINOSA DARIO IGNACIO
- DIAZ SERGIO RICARDO
- ROSALES GABRIELA ALEJANDRA
- ROSA ARGENTINO ANGEL JOSE
- ABBATE MARIA ISABEL
- IRIZAR PABLO
- CALVET ESTER ALICIA
- OTERO LEANDRO ARIEL
Concejales suplentes
- PEREZ KAREN ALEXANDRA
- HOCQUART LUIS ROBERTO
- CHAMORROSELVA ELENA
- IRIGARAY CARLOS FERNANDO
- ESPINOSA MARIA JULIA
- BENITEZ CRISTOBAL
- DELMONT SONIA SILVANA
- YUNIS ALBERTO FRANCISCO RAUL
- DI DOMEDICO SILVIA NOEMI
Tribunal de cuentas
- SALINAS NORMA ESTER
- EL HOSSEN HASSED OMAR MOHAMED
- ROSA MARTA LIBERTAD
Revisores suplentes
- ALDERETE ENRIQUE DAMIAN
- AMARILLA MARIA CRISTINA
- CAMACHO BRUNO MARTIN
Alianza Vamos con Todos
Intendente
- CARMONA VANESA DENISE
Concejales titulares
- CARMONA VANESA DENISE
- GUENUL JORGE ALEJANDRO
- QUINTEROS ANABEL ESCOLASTICA
- DAVALOS DAMIAN DAVID
- GARCIA VICTORIA
- SALAS LEONARDO EMMANUEL
- QUINTO IAN EMANUEL
- MILLACHE ADRIANA BEATRIZ
- RUBIO SOLEDAD IRMA
Concejales Suplentes
- CENTANI FERNANDO
- PAZOS NORMA BEATRIZ
- SOTO GEOFFROY CRISTIAN GASPAR
- MUÑOZ MIRTA SOLEDAD
- BENITEZ MIGUEL SEBASTIAN
- PASTEGA ANAHI BELEN
- NUÑEZ GABRIEL ALEJO
- DIAZ MARIA RUTH
- VIDAL DANIEL
Tribunal de cuentas
- ARAMBURU EVANGELINA
- HERLEIN ALBERTO ENRIQUE
- MOLINA MARIA ELENA
Revisores suplentes
- FIRSTATER FAUSTO NAHUEL
- GARCIA BRIGIDA NOEMI
- TERRIZZANO AVALLE VALENTIN
Compromiso Ciudadano
Intendente
- LEON FABIO ADRIAN
Concejales titulares
- ARAÑO BUSSINELLI ALEJANDRO ROBERTO
- GONZALEZ JOVITA ELISA
- MASTROPIETRO CARLOS ALBERTO
- PISTO NATALIA CAROLINA SOLEDAD
- MIRENSKY NATALIO
- GERLING PATRICIA ALEJANDRA
- GARCIA ANDRES
- PEREZ AGUIRRE MONICA BEATRIZ
- HUEBRA JUAN MANUEL
Concejales Suplentes
- PISTO ROMINA ANTONELLA
- VELAZQUE VICTOR
- LEON ALEJANDRA ELENA
- DREBNIEKS MATIAS
- CASANOVA MARIA ANGELICA
- CARRARA MIGUEL ANGEL ALBERTO
- MANRIQUEZ OLIVA MONICA CECILIA
- MORELLI DAMIAN GUSTAVO
- QUINTANA LIDIA BEATRIZ
Tribunal de cuentas
- RODRIGUEZ FERNANDO ANIBAL
- VERBEKE AIDA IRMA
- PEREZ CLAUDIO MARCELO
Revisores suplentes
- LEON YANINA IRIS
- MIRANO ALFREDO DANIEL
- BARRERA VERONICA ALEXANRA
Primero Río Negro
Intendente
- VILLAVERDE MARÍA LORENA
Concejales
- AVACA KARINA ANDREA
- ANDREATTA ROBERTO FEDERICO
- ESCOBAR MÓNICA RAQUEL
- QUIJANO LUIS ORLANDO LUIS ORLANDO
- REINOSO VERÓNICA ADRIANA
- NEMAN SAMUEL YAMIL
- BASANTA PAULA GISELA
- LOUREYRO CARLOS RUBEN
- CANOMARIA EUGENIA
Concejales suplentes
- CHIGUAY MARIA FERNANDA
- VENTURA ANTONIO FERNANDO
- SANCHEZ MARIELA
- BURGOS MATIAS ISMAEL
- MANZANAREZ MICAELA DAIANA
- GUTIERRE DIEGO GASTON
- PAIZ SOLANGE ANABELLA
- SCHELL MARCELO FABIAN
- MARTINEZ ROMINA PAOLA
Tribunal de cuentas
- DILGE MARIO RUBEN
- LOUREYRO LORENA
- CARRASCO CINTIA DAIANA
Revisores suplentes
- ACOSTA JOSE ALBERTO
- BASUALDO LAURA DANIELA
- MICHELLI FERNANDO JAVIER
Unidos por San Antonio Oeste – Las Grutas – San Antonio Este
Intendente
- BENITES GUTIERREZ LUCIO GERARDO
Concejales titulares
- BENITES GUTIERREZ LUCIO GERARDO
- SPINOZO FLAVIA ANABEL
- ESPIASSE ROBERTO
- GOMEZ MARIANA ANDREA
- GUERRERO RAUL OSCAR
- IRUSTA JOHANA INES
- ALMAZA LUCIANO GASTON
- LLANEZA CLAUDIA ANGELICA
- ROBLES CARLOS SERGIO
Concejales suplentes
- MOLINA ROSANA MARIELA
- MANUEL ATILIO HORACIO
- ALTAMIRANO SILVIA NOEMI
- GUZMAN ENRIQUE OSVALDO
- AGUERO SANDRA NOEMI
- LOPEZ FERNANDEZ MARCELO JOSE
- ROBLES FLAVIA GISELLE
- LOPEZ FERNANDEZ FACUNDO MARTIN
- PAINECURA VERONICA JOANNA
Tribunal de cuentas
- VILLARREAL VICTOR ISMAEL
- MELGAREJO GLADIS BEATRIZ
- LOPEZ DEL PINO JULIO CESAR
Revisores suplentes
- LEIVAOSCAR HORACIO
- PLATERO PAMELA ROCIO
- ORTIZ GUSTAVO