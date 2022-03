400 contenedores de fruta esperan ir a Rusia

El secretario de Fruticultura, Facundo Fernández, informó que dado que Rusia es un mercado estratégico para la fruticultura rionegrina, se están haciendo las gestiones económicas y diplomáticas a través de Nación –Ministerio de Agricultura y Cancillería- para que no sean bloqueados por la Unión Europea y la OTAN los barcos con contenedores de peras y manzanas que se dirigen a ese destino.

Expresó que la situación es incierta pero se apunta a que los alimentos queden liberados de las restricciones. “Los exportadores a la vez negocian con los importadores rusos y con las navieras”, agregó.

Fernández explicó a que “hay incertidumbre y riesgo total” por la guerra y esto impacta en las exportaciones frutícolas ya que “Rusia es un mercado estratégico para las peras y manzanas”. Explicitó que “el 25% del total de peras que se producen van a Rusia y ese es un factor de financiamiento para toda la cosecha”.

Informó que “hoy hay 400 contenedores en barcos que van a puertos europeos y que serían bloqueados con lo cual no podrían seguir camino a San Petersburgo”.

Dijo que hay tres barcos llegando a Rotterdam, en los Países Bajos, donde cargan combustible y hacen un trasbordo para ir a San Petersburgo, que salieron del puerto de SAE cuando comenzó la cosecha, ya que hay unos 25 días de tránsito, y todavía no había empezado la guerra.

Tras señalar que se hacen negociaciones diplomáticas para que el bloqueo a Rusia no alcance los alimentos, se analiza también qué hacer con esa fruta si queda sin destino, porque además si no surgen mercados alternativos aumentan los costos de refrigeración de los contenedores. “Hay que mantener la pera a 1 grado bajo cero o 0,5 bajo cero”, indicó.

Al consultársele por qué no hay más diversidad de mercados, para no depender mayoritariamente del ruso, explicó que hay muchos factores, fundamentalmente que ese país demanda mucha fruta y paga anticipado, además de comprar no sólo pera y manzana de primera, sino también que acepta por ejemplo peras con marcas, lo que suele pasar por los vientos patagónicos. “Rusia financia gran parte del capital de trabajo, lo que no pasa con otros mercados”, aseveró.

Reconoció no obstante que en los últimos diez años no se trabajó con una estrategia nacional de buscar mercados nuevos y Río Negro se había planteado apuntar a esto prepandemia, pero después la aparición del COVID postergó todo.

“Hay que proyectar una nueva fruticultura que entre otras cosas debe apuntar a nuevos mercados, por ejemplo en Asia y en Centroamérica”, dijo. (APP)

