4TA. EDICION DE FERISOL

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EL SÁBADO 12 DE MAYO ESTAREMOS REALIZANDO LA 4TA EDICION DE FERISOL.

LA FERIA SOLIDARIA EN LA QUE TODOS SE BENEFICIAN, DONANTES E INSTITUCIONES.

SU LAS FAMILIAS PUEDEN DONAR ROPA EN DESUSO EN BUENAS CONDICIONES SERIA MUY IMPORTANTE PARA LA NECESIDAD QUE ESTAMOS ABORDANDO.

ALCEC  SIEMPRE PARTICIPA, Y EN ESTA OPORTUNIDAD SE DESTIANAREMOS LOS FONDOS PARA COMPRAR Y LLEVARLES ALIMENTOS AL “COMEDOR Y MERENDERO EL PROGRESO”

RECIBIMOS LAS DONACIONES EN ESTACION AVENTURA – 9 DE JULIO 122- HASTA EL JUEVES A LAS 18 HS

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