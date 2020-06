A 120 años de su nacimiento: Saint Exupery y su “lado B”

El aeropuerto de la bahía de San Antonio lleva su nombre. Tampoco faltan referencias que nos informan que: la boa tragándose un elefante se inspiró en la isla de los Pájaros; situada en el golfo San José, Chubut. En todo occidente se conoce al ilustre francés Antoine Marie Jean-Baptiste Roger Conde de Saint-Exupéry, como el autor de “El Principito” escrito, dicen muchos, en Nueva York.

El escritor falleció a los 43 años en inmediaciones de la isla de Riou, mar Mediterráneo, cuando su Lightning P-38 fue aparentemente derribado por un caza alemán, en la Segunda Guerra Mundial. Se ha escrito tanto de Saint Ex, como lo llamaban sus amigos, que referenciarlo con novedad es una tarea imposible ya que prácticamente se lo ha dicho todo sobre él. (Foto abajo, presunta última imagen de Saint Exupéry).

Ha sido calificado por Edith Sánchez en colaboración con la psicóloga Gema Sánchez Cuevas como “un alma noble” aunque para Octavi Marti el escritor poseía “una complicada vida sentimental”. En esta línea, Red 21 en un artículo sin fecha ni autor afirma que, un análisis de la Rosa, protagonista de “El Principito” –inspirada en Consuelo Suncín, salvadoreña que fue su mujer y a quien conoció en Buenos Aires- revela una historia ensombrecida de dolores y frustraciones que solo los adultos pueden entender.

Consuelo supo de la existencia de Saint-Exupéry en Buenos Aires, en 1931, donde ella se encontraba reclamando algunos bienes heredado de su esposo fallecido. Benjamin Crémieux le presentó a Antoine.

Divorciada, casada por segundas nupcias y viuda, era talentosa e inteligente, pero desaprobada en su conducta por la sociedad de la época. Antoine había llegado por mar a la capital de Argentina el 12 de octubre de 1929 y de inmediato se hizo cargo como director de la Compañía Aeropostal o Aeroposta según otras fuentes. Realizó numerosos vuelos a la Patagonia viviendo incluso, en el Hotel Americano de San Antonio Oeste, localidad a la que arribó el 15 octubre 1929. (Foto abajo, Consuelo Suncín y Saint Ex).

Antoine consiguió convencer o “conquistar” a Consuelo mediante la amenaza. Curiosa la forma que tuvo para asediar su amor. En un vuelo sobre el río de la Plata le pidió un beso. Si ella no aceptaba, le dijo, dejaría que el avión se precipitara a las aguas. Consuelo aceptó la propuesta, iniciando de este modo, una relación tormentosa con el Conde francés. La relación no funcionaba bien porque Saint Ex era infiel y la salvadoreña no se callaba la boca; le reprochaba con justa razón sus debilidades carnales.

Existe una anécdota sobre la crianza de un lobo de mar. Se dice que en la bañera del baño de su departamento porteño “cuidaba a un bebé foca”. Dónde obtuvo el ejemplar es difícil saber. Sin duda se trataba de un “Otaria flavescens” o lobo marino que tantos abundan en nuestras costas. Por supuesto, el animal pronto despertó las iras de los inquilinos y propietarios. El lobo despedía muy mal olor y alimentarlo era un problema. No tuvo otra que alejarlo de su vida. ¿Qué fue del lobo? No se sabe, quizás sepa algún lector y nos lo haga saber.

El Principito es una obra en homenaje a la salvadoreña, aunque pensado para niños. La relación con “la rosa” es una metáfora de la que tenía con su mujer. Consuelo falleció el 28 de mayo de 1979 en Francia y se encuentra sus restos descansando en París.

Fue enterrada junto a los restos mortales de su segundo esposo Enrique Gómez Carillo. Todos sus bienes fueron donados al español José Martínez Fructuoso, el jardinero de su hogar. (Foto de abajo, Consuelo con Enrique).

Más allá de su vida privada, el Conde supo dejar a la humanidad, uno de los libros más leídos y con frases memorables que citamos algunas: ·” Si alguien ama a una flor de la que sólo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que la mire para ser dichoso· Significa: Cuando estamos con esa persona tan importante para nosotros, solo por su presencia ya nos hace ser felices. “Al primer amor se le quiere más, al resto se le quiere mejor”. Significa: Todos aprendemos mucho de nuestro primer amor, cómo queremos que nos traten y cómo no. Y como estas, muchas más.

