A 68° AÑOS DEL PASO A LA INMORTALIDAD DE NUESTRA QUERIDA EVITA

Hace 68 años lloró Argentina, lloró la Patria. Había partido hacia la inmortalidad la “Jefa Espiritual de la Nación”, María Eva Duarte de Perón, “Evita”.

En este nuevo aniversario la recordamos por sus actos y por sus ideas. Por lo que dijo y por lo que hizo. Por haberse constituido en nuestro baluarte para mantener en alto las banderas de la Justicia Social, la inclusión y el reconocimiento de los derechos sociales y laborales, tan vigentes como entonces.

Recordamos en este 26 de julio, a la “Abanderada de los humildes”, a nuestra compañera Evita, porque nos legó la lucha por una Argentina más justa y nos marcó el camino para lograrla.

Por ella sabemos que donde “hay una necesidad, nace un derecho” y en ese sentido hemos construido nuestro rumbo cotidiano.

Gracias Evita por ser nuestra brújula y guía. Como en cada acto de nuestras vidas, seguimos recogiendo tu nombre y lo llevamos como bandera a la victoria.

A 68 años de tu partida, te decimos gracias por empoderarnos, gracias por hacernos visibles. Te lo decimos los pobres, los humildes, los trabajadores y las mujeres.

“Ahora si me preguntasen qué prefiero, mi respuesta no tardaría en salir de mí: me gusta más mi nombre de pueblo. Cuando un pibe me nombra Evita me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama Evita me siento con gusto compañera de todos los hombres.”

María Eva Duarte de Perón

EVITA