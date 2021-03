A cuatro años del fallo del STJ que rechazó la ley de municipalización de Las Grutas

Hace exactamente cuatro años, el Superior Tribunal de Justicia declaró inconstitucional la ley que decidió la municipalización de Las Grutas haciendo suyo el argumento de la oposición legislativa que, al momento de la sanción, en diciembre de 2015, cuestionó que no se hubiera contado con los dos tercios requeridos para la conformación de un nuevo municipio.

El fallo contrario contó con la argumentación de los votos de los jueces del STJ Sergio Barotto y Liliana Piccinini y la adhesión de Ricardo Apcarián.

La legisladora provincial de Juntos Somos Río Negro, Marilin Gemignani, se refirió al viejo proyecto en el cual había propuesto la municipalización de Las Grutas, iniciativa que generó muchas discrepancias y opiniones en la comunidad.

Si bien el proyecto llegó a ser ley, cabe recordar que fue declarado nulo por el Superior Tribunal de Justicia. Después de esto, “no se volvió a presentar nada, al menos yo no lo hice. Eso no significa que no crea que Las Grutas no deba ser municipio. Esto no fue un capricho ni un delirio legislativo mío, sino que representaba el sentir de la comunidad grutense”, mencionó la legisladora en FM de la Costa de Viedma.

Gemignani aseguró que “si se hiciera una encuesta a la gente de Las Grutas, e incluso a la de San Antonio, nos va a decir que tenemos razón. San Antonio a veces se siente postergado por el crecimiento de Las Grutas, incluso suele pasar lo mismo con el Puerto SAE”.

Aunque, -indicó la funcionaria política- “no es nuestra intención no trabajar en equipo, sino que queremos buscar que Las Grutas se administre sin ser enemigos de los demás”.

“Hubo sectores de la política y también sociales que apuntaron siempre a la pelea con la cuestión histórica, al creer que era una falta de respeto independizarse. Creo que cuando los hijos crecen quieren hacer su vuelo propio, y uno como padre no puede cortarle las alas eternamente”.

Afirmó que “hoy no están dadas las condiciones políticas para que este proyecto pueda pasar y ser viable en la legislatura. Cumplimos con todos los requisitos para ser municipio, pero tenemos que ser los dos tercios de los presentes en la votación, y yo no sometería a mi comunidad a esta situación si no tuviera la certeza de que están los votos. Creí que los tenía, pero a último momento me enteré que no”.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA