“A Las Grutas ingresarán primero los propietarios que viven en las localidades cercanas”

El intendente municipal Adrián Casadei expuso tras el cordón sanitario “debemos acostumbrarnos a la nueva normalidad y ser responsables a la hora de comportarnos” manifestó que están trabajando en hacer una temporada segura desde lo sanitario.

Respecto al ingreso de dueños de propiedades dijo “El acceso para ellos, iremos haciendo con una prueba piloto, primero con las localidades más próximas como Viedma, Sierra Grande, Valcheta y Conesa, nuestros vecinos inmediatos, luego ampliaremos hacia otras regiones” indicó que tienen un protocolo que lo están finalizando y consensuando y que habilitarían a mediados de octubre.

“Seguramente habrá un formulario que deberán completar y cumplir, con ese documento se les dará la autorización, probablemente les realizarán un hisopado y esperarán el resultado en sus casas o departamentos, si sale negativo, harán sus actividades normales” añadió “eso lo anunciaremos oportunamente, será en los próximos días”.

“Los accesos deberán seguir controlados, eso continuará, estamos reestructurando los horarios, también se comunicarán los protocolos que se agreguen” expresó que cada día van y vienen personas que deben hacer trámites desde y hacia San Antonio, muchos llegan a diario de otras ciudades cercanas “esa gente se va en el día”.

“Acá no podemos decir ahora temporada sí, o temporada no. Estamos trabajando para tener las mejores condiciones que hoy existen, la verdad que no será un verano como otros y no llegarán a nuestras playas masivamente el turismo, sino será muchísimo menor la afluencia” aseguró.

“Todo se elabora, se trabaja, se hacen los protocolos, se revisan, para ver cómo será el acceso a los tres lugares en el verano y antes también, queremos que la gente sepa que no queremos que pierdan sus trabajos, sino que tengan la esperanza, vamos hacer lo mejor posible en seguridad sanitaria para que el turista llegue y todos puedan trabajar a su medida” explicó Casadei.

“Nadie estaba preparando para esta pandemia, creo que todos debimos reinventarnos, pensar y elaborar nuevos paradigmas y las perspectivas son diferentes a otras épocas, lo llaman una nueva normalidad” refirió.

“Como intendente tengo que ver cada una de las circunstancias que acontecen cada día, les puedo asegurar que son incontables las situaciones que contemplamos a diario, pero no dejamos de pensar, ni de trabajar en pos de hacer lo mejor posible” concluyó.