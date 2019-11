A semifinales: excelente performance de los tres sanantonienses en el seleccionado U17 de básquet

Tras un inicio parejo, el conjunto provincial logró destrabar el duelo en el tercer cuarto. Ahí sacó un margen de 12 unidades (24-16 para quedar 61-49), claves para encarar el cierre con más aire.

Francisco Michelli fue el máximo anotador de Río Negro con 20 puntos. También hubo cuatro jugadores con 11 unidades cada uno: Ramiro Méndez, Tomás Dell, Valentino Jerez y Federico Caballero.

Síntesis | Fase de grupos

Río Negro 82: Lautaro Ruiz 2, Ramiro Méndez 11, Francisco Michelli 20, Tomás Dell 11 y Santiago Locher 1 (FI). Valentino Jerez 11, Lautaro Fernetich 1, Federico Caballero 11, Agustín Montero 2, Eitán Lodosky, Valentín Ruibal 4 y Julián Gryszczuk 8. DT: Sebastián Falcón.

Los Ríos 60: Aldo Benavides 5, Alejandro Peña 7, Kevin Ortega 11, Martín Farfán 7 y Franco Valdebenito 2 (FI). Alejandro Fuentes 2, Luis Ortega 4, Matías Ronda 11, Eduardo Larsen 2, Benjamín Adasme 7, José Parra y Benjamín Ossandón 2. DT: Marcos Beltramella.

Parciales: 21-20, 37-33 (16-13), 61-49 (24-16) y 82-60 (21-11).

Estadio: Gigante de la Avenida (General Pico, La Pampa).

POSICIONES – GRUPO B

1°) Río Negro, 5-0

2°) Los Lagos, 4-1

3°) Los Ríos, 3-3

4°) Neuquén, 3-2

5°) Bío Bío, 3-2

6°) Ñuble, 0-5

7°) Tierra del Fuego, 0-5

FIXTURE DE RÍO NEGRO

Domingo 10/11

11:00 | 78-72 vs. Bio Bio (en Ferro)

18:00 | 94-44 vs. Ñuble (en Ferro)

Lunes 11/11

09:00 | 87-48 vs. Tierra del Fuego (en Independiente)

16:00 | 69-61 vs. Los Lagos (en Independiente)

Martes 12/11

16:00 | 82-60 vs. Los Ríos (en Independiente)

Miércoles 13/11

09:00 | vs. Neuquén (en Ferro)

17:00 | Semifinal ante el 2° del Grupo A

Jueves 14/11

Cruces

SELECCIÓN U17 DE RÍO NEGRO

Federico Caballero (Sportivo Ferrocarril)

Tomás Dell (Ameghino de Villa María)

Lautaro Fernetich (Atlético Regina)

Julián Gryszczuk (Atlético Regina)

Valentino Jerez (Deportivo Patagones)

Santiago Locher (Cipolletti)

Eitan Lodosky (Deportivo Roca)

Ramiro Méndez (Deportivo Viedma)

Francisco Michelli (Sportivo Ferrocarril)

Agustín Montero (Deportivo Roca)

Valentín Ruibal (Villa Congreso)

Lautaro Ruiz (Cipolletti)

DT: Sebastián Falcón (Villa Congreso)

Asistente: Gustavo Nicosia (Atlético Regina)

Fuente: Poste Bajo