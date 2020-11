Actos presenciales de fin de curso “sería una gran contradicción” dijo Romero

Luego de que se hiciera pública la intención del gobierno provincial, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) que se opuso al reinicio de algunas actividades escolares, salió a rechazar la definición “porque se trata de una acción irresponsable, arbitraria que pone en riesgo la salud”.

Santiago Romero, secretario general en San Antonio Oeste manifestó “nos siguen sorprendiendo las noticias cada vez que aparece, nosotros hemos trabajado con protocolos con Educación para las clases, pero nunca trabajamos en protocolos para actos, esto lo hizo de forma unilateral el ministerio”.

“No tiene nada que ver con cuidar la salud de la comunidad, no vamos acompañar, porque no estamos de acuerdo, pero a el gremio no se le pidió opinión alguna y no se trabajó con ninguna alternativa” sostuvo.

“Nosotros creemos que debe ser de manera virtual, no presencial los catos escolares y me parece que llevar a juntar a las personas, no es lo que creemos viable” afirmó el gremialista.

“No tiene sentido a esta altura del año exponer a la comunidad educativa y tampoco somos trabajadores esenciales, no sé porque ahora le piden que se haga presencial aparentemente algunos directores accederán a eso, parecería que el sector político busca la foto o el capricho de mostrar un retorno ficticio a la presencialidad para publicar un egreso” indicó Romero.

“Lo que trabajamos es para la presencialidad el 2021, no para este año, la verdad es una preocupación de varios docentes que nos hicieron llegar que quieran hacer un acto, me parece que esta decisión política debió pensarse antes de avanzar”.

Unter a nivel provincial expresó en un comunicado que “entendemos lo importante que es para las familias y los estudiantes algo tan trascendental como el egreso, pero es prioritario el cuidado y resguardo de la vida, como lo exige el sistema sanitario y sus trabajadores”.

“Lamentamos estar a merced de un ministerio sumamente incoherente, que discute junto a los trabajadores de la educación durante meses buscando la mejor manera de volver a las aulas, y por otro lado organiza actos improvisados y demagógicos, buscando solo el rédito político y en desmedro de la salud de la sociedad”, agregaron.