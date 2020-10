ACUPEG “al municipio no les interesa lo que tenemos para aportar”

Este jueves por la mañana nos llamaron a una reunión con el Secretario de Gobierno Joaquin Landivar para tratar el tema de apertura de Temporada. Cinco Integrantes de ACUPEG fuimos de buena fe, siempre aportando ideas y acciones posibles, pero después de una hora y media nos quedó claro que no les interesa lo que opinen y tengan para aportar los ciudadanos.

Mientras le pedíamos certezas, acciones concretas, fechas, formas y protocolos que no supo responder, lo único que nos quedó en claro es que no tienen certidumbres de nada porque aún están viendo si “hay o no temporada” y como si esto no fuera grave y preocupante en el otro salón estaba la Ministra de Turismo reunida con intendente y funcionarios, no solo que nos volvieron a hacer perder el tiempo, sino que nos sentimos burlados, no avisarnos que estaba la Ministra, fue una falta de respeto a nosotros y a los 150 asociados que representamos.

Desde el 10 de setiembre venimos mandando Notas, con inquietudes, con fundamentos, con propuestas, fuimos los impulsores de crear una MESA DE TRABAJO PÚBLICO/PRIVADO con la mejor intención de colaborar a la gestión, pero está claro que no aceptan nuestra participación, hace un mes que no nos reunimos.

Confiábamos en que sería un Municipio de puertas abiertas, Turístico y lo que observamos con estas actitudes es todo lo contrario, es imposible lograrlo sin la participación del comerciante, prestadores de servicios y ciudadanía en general. Las otras Cámaras e Instituciones están muy tranquilas, nosotros seguiremos buscando respuestas y reclamando acciones concretas a los gobernantes y funcionarios locales y provinciales es bueno recordarles que son funcionarios públicos al servicio de la comunidad, para ello fueron elegidos, ese es su trabajo y su responsabilidad, para lograr una TEMPORADA DIFERENTE que nos sirva a todos.

CARDELLI, MARÍA ELINA ACOSTA, Secretaria ACUPEG

PABLO GERARDO, Presidente ACUPEG