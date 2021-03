Agenda Deportiva de este fin de Semana de SAO y Las Grutas

Ferro en básquet

Villa Congreso y Sol de Mayo compartirán el grupo con Sportivo Ferrocarril y Atenas de Patagones, que se medirán en el mismo reducto en la noche de este sábado .

Atenas “maragato” y el “azurro” sanantoniense se medirán en todas las categorías en el “Angel Cayetano Arias”

Desde la ABVI se informó que se mantendrán las medidas sanitarias utilizadas en las burbujas del fin de semana para evitar la propagación del Covid-19. En este sentido se dejó en claro el uso obligatorio de barbijo y la prohibición del ingreso a la cancha con comida o infusiones.

Cabe recordar que el básquetbol local tuvo su regreso el fin de semana con las categorías formativas U14 y U18. Con respecto a U13 y U16, también tendrán su vuelta el rectángulo de juego este fin de semana.

El Norpatagónico de menores llega a Las Grutas

Este fin de semana, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deporte, la arena grutense volverá a disfrutar de la mano de la disciplina en este torneo destinado a las categorías Sub 16 y Sub 18.

La actividad comenzará el sábado a las 10 y se desarrollará en la cuarta bajada de Las Grutas con 32 parejas de Chubut, Neuquén y Río Negro.

En la categoría Sub16 habrá 8 duplas femeninas y 9 masculinas mientras que en la Sub18 serán 9 masculinas y 6 femeninas.

Escuela de Natación de SAO competirá en Choele Choel

Este fin de semana 160 nadadores rionegrinos se reencontrarán en el torneo que se disputará en el Club Sportsman con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deporte.

El certamen se desarrollará durante el sábado y domingo con los nadadores de diez clubes en escena: el club Cipolletti, Deportivo Roca y Del Progreso de General Roca, Unión Alem Progresista de Allen, Piletas de Nahuel y Pehuenes de Bariloche, Villa Congreso de Viedma, Circulo Italiano de Villa Regina, la Escuela Municipal de San Antonio y los anfitriones serán los participantes del evento.

Tercera de veteranos en SAO

La cita es este domingo desde las 10 horas. La Loma vs. Veteranos del Golfo – El Mecha vs. UOCRA – Livianitos vs. Deportivo Turi – Sierra Grande vs. Las Grutas – La Farándula vs. Rústicos – Electrónica 2000 vs. 2 de Abril – Juan Cruz y Taxi Dibu.

Posiciones

La Loma 6pts Juan Cruz 6pts Sierra Grande 6pts La Farandula 4pts Livianitos 4pts Taxi Dibu 3pts Electrónica 2000 3pts Veteranos del Golfo 3pts Deportivo Las Grutas 3pts Deportivo Las Grutas 3pts Los Rústico 0pts Deportivo Turi 0pts.

Remo

La institución náutica Quimey Leuvu celebra su aniversario, y como no podía ser de otra manera lo hará con una regata de canotaje, que llevara el nombre de un legendario remero de la institución el Sr. José “noldo” Fernández La dupla de palistas sanantonienses Sebastián Inalaf y Pedro Froilán, participarán de este evento hoy sábado 27, de los 18 kilómetros de la competencia en Viedma.

