Agustín Domingo con Iberó y la paz interna en JSRN surgida post aniversario de SAO

El contador Agustín Domingo es el elegido de Juntos Somos Río Negro para encabezar la lista de precandidatos a diputados nacionales, acompañado por la doctora Mercedes Ibero.

Esto ya se sabía desde el domingo pasado en el cónclave “de apaciguamiento” se realizó en la casa del intendente Adrián Casadei en Las Grutas, dónde convergieron la gobernadora Carreras, el vicegobernador Palmieri, Facundo López, los intendentes Genusso y Pogliano, post aniversario de San Antonio.

Allí se destrabó la coyuntura, conocen las encuestas, saben cual es el rol actual de cada uno y que no son tiempos de deconstruir, ni inventar nuevos liderazgos.

Lo de este sábado fue una formalidad, el partido de gobierno es el primero en oficializar sus candidatos, los legisladores “albertistas” Lucas Pica y Marcela Ávila serán los suplentes, luego de la reunión celebrada ayer en una chacra de Cipolletti, sin sorpresas y con mensaje de unidad.

Domingo fue ministro de Economía de Alberto Weretilneck y su candidatura responde entre otras cosas a la situación de incertidumbre económica y desconfianza que genera la marcha del gobierno nacional, esto dijo el postulante a la cámara baja del oficialismo en una entrevista.

“Los partidos nacionales toman las decisiones en Buenos Aires de espaldas a lo que necesitamos los rionegrinos, son federales de la boca para afuera, pero unitarios cuando ejercen el poder. Hay que terminar con el envío discrecional de fondos, con el método del látigo y la billetera que tanto afecta la autonomía de las provincias”, sostiene.

Domingo destacó que el Gobierno de Juntos Somos Río Negro es “un gobierno municipalista, que es la mejor manera de construir y llegar a las soluciones que necesitan nuestros vecinos. Tenemos una enorme cantidad y calidad de dirigentes comprometidos con mejorarle la calidad de vida a todos los rionegrinos y rionegrinas”.

“Estar en cada lugar siempre es la visión que tuvo Alberto Weretilneck, de realizar obras en todas las ciudades y pueblos de Río Negro. La obra pública es un sello de JSRN, en todo momento y en cada rincón, potenciando las obras, coparticipando con los intendentes los fondos que llegan por las regalías, es otro gran motivo por el cual nos sentimos orgullosos de pertenecer a Juntos”, agrega.

El contador sostiene que “además de defender en el Congreso la llegada de más recursos y pelear en el presupuesto más obras e infraestructura para Río Negro, debemos generar y discutir las leyes que son claves en el desarrollo productivo de nuestra provincia, porque tenemos una visión desarrollista y lo vamos a seguir defendiendo”.

Domingo señala que “debemos estar en la discusión de los grandes temas que le complican la vida a los rionegrinos: no podemos acceder a un crédito para una vivienda, no tenemos estabilidad y tenemos una inflación que le come el bolsillo a la gente todos los días, y la gente lo sufre. Y la culpa de esos grandes problemas la tienen los gobiernos nacionales, y creo que los partidos provinciales tenemos la posibilidad de ir a discutir esos temas”.

“Tenemos que ir a Buenos Aires para ser protagonistas de esas discusiones: por qué la gente no tiene empleo, por qué tiene que aceptar una relación informal, trabajar en negro. Los partidos nacionales no se ponen de acuerdo, no resuelven nada, para darnos a los argentinos un futuro mejor”, finalizó.

