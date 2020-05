Agustina Fontenla “La gran ventaja que tengo, a diferencia de muchos de mis compañeros, es ser del interior y ser del pueblo, lo siento por el cariño que recibo de la gente de San Antonio”

Una de las participantes de Bake Off Argentina “El Gran Pastelero”, que en cada programa de los domingos, se viene destacando por su singularidad de sabores, creatividad y por ganar en varias ocasiones el delantal del pastelero de la semana, es nuestra joven vecina Agustina Fontenla.

En el último capítulo de Bake Off Argentina, Agustina Fontenla de San Antonio Oeste, dejó en claro que los modelos impuestos se pueden romper y que seguir los sueños, es completamente posible y realizables. Hoy, en su taller “Arte & Azúcar” se ve reflejado ese amor por la pastelería.

Agustina Fontela, recibió a este medio de comunicación en su taller “Arte & Azúcar”, para brindar una entrevista sobre su transición en el programa de TELEFE, con respecto a su incursión indicó “En una primera instancia estudie otra carrera, Abogacía y mientras estudiaba encontré mi cable tierra en la cocina, pero era todo salado y en los últimos años como estudiante me repregunte sobre la profesión que estaba eligiendo, y poco a poco en la medida que tenía los recursos fui incursionando en la pastelería”.

“Después de recibirme por el 2015, estuve en Mar de Plata probando suerte y sin éxito, hice el primer curso de decoración de tortas, me encantó y fue super entretenido. A partir de esto, comencé a hacer cupcakes modelados y temáticos para los cumpleaños, y de apoco con los elementos de mi hogar y de forma autodidacta arranque estudiando pastelería. En el 2016, en búsqueda de posibilidades laborales, vuelvo de forma definitiva a San Antonio Oeste con mi pareja que siempre me está acompañando”.

“Estuve dando clases a los cadetes de policía y en el CENS N°29, trabaje esporádicamente en SENAF y Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro, y paralelamente continúe haciendo tortas y decorandolas, solo pude utilizar las vacaciones para hacer pequeños cursos en Bs. As. De lo que fui aprendiendo, empecé a volcarlos en talleres que hacía en mi casa y fue con mucha práctica, dedicación y tiempo, que me fui inclinando por la pastelaria”.

“Al buscar más y al faltarme mucho más por aprender, y la continua reinvención de la pastelería, me llegó por la recomendación de una amiga, que estaba la convocatoria para participar Bake Off Argentina “El Gran Pastelero” en la página de TELEFE, lleno el formulario online y principalmente no podes ser profesional de la pastelería (como requisito principal), adjunto un video cocinado unos macarons como mini hamburguesitas. Y pensando en las lejanas posibilidades de quedar, al otro día un insiste número 011 empieza a llamarme pensando que era alguna empresa no atendí, al insistir contesto y me dicen somos de Bake off, te esperamos para que te presentes con una sola elaboración propia”.

“En los días viajo a Bs. As, pero con una torta para presentar semi termina, sí! desde Río Negro, para no arriesgarme, y solo tener que decorarla una vez llegada al departamento, presenté al casting una Torta Galaxy, la corte y se la serví a los chef, con una interesante aprobación. Después tuve que completar, tipo un examen con cuestionarios sobre pastelería en general y particular, sumándose una entrevista filmada donde hablaba sobre mi, por los gastos me quedé dos días en Bs. As. para esperar la siguiente evaluación, que era una prueba de cocina grupal, como simulacro del programa, después espere unos días para que me dieran un resultado de todo, fueron semanas de mucho estrés. Y con un llamado telefónico me anunciaron que era la nueva participante de Bake Off, fue un momento muy emocionante”.

“Los días que siguieron, fueron intensos al estar grabando muchas horas y compartir nuevas experiencias con todos los participantes en la carpa, quienes venimos del interior lo sentimos distintos por el gran esfuerzo”.

“A esto sumarle, la presión de ser evaluada por reconocidos chef o referentes de la pastelería, dentro de la gastronomía, la primera torta que entregue me hizo replantearme muchas sensaciones, el pasillo de la carpa se me hizo infinito, fue la torta de pingüino y el jurado fue muy positivo en la devolución”.

“En lo que estoy sorprendida, es por el cariño que recibo de la gente de San Antonio y lo digo en todos los medios, la gran ventaja que tengo a diferencia de muchos de mis compañeros es ser del interior y ser del pueblo, el cariño que tengo de la gente de acá es impagable, al igual que el apoyo de todos los que se ponen la camiseta, me siento realmente apoyada, es muy grato. En todos los vivos y por donde salgo, siempre digo con orgullo soy de San Antonio Oeste, es la sensación mas grande que me llevo de esta experiencia”.

“En las redes veo el apoyo de otras localidades diciendo vamos Río Negro, al ser la única participante que representa nuestra provincia y la Patagonia entera, este apoyo que me llega refleja caracterizando la calidez de la gente del sur, me pone orgullosa y feliz”.

“Al volver a casa, al taller“Arte & Azúcar”, fue con muchas herramientas y con puntos de partidas marcados por personas que saben mucho de la materia y particularmente cambió la manera en la que trabajo, siendo más rápida y ordenada en el espacio”.

“Estas son algunas de las experiencias que me deja, y es por acá el camino. A la pastelería la pienso como si fuera hacerla para comerla para mi, con productos de calidad, siendo la elaboración final, lo que elegiría para mi consumo”.

“Con el resto de los participantes tenemos una unión, por todo lo que vivimos y principalmente por el amor a la pastelaría”.

Primera presentación para el casting de Bake Off Argentina, Torta Galaxy: https://www.instagram.com/p/B9nGeughPak/

Primera presentación en la carpa dentro de la competencia de Bake Off Argentina, Torta Pingüino:

Les dejo la torta de panda… NO de panda NO! 🤦‍♀️ de PINGÜINO! 🤣🤣 que hice para el PRIMER DESAFÍO CREATIVO!Para los… Posted by Agus BAKE OFF Argentina on Tuesday, March 3, 2020