ALPAT: gremio rechazó la forma de pago de salarios y aguinaldos. Asamblea con los trabajadores.

Fabián Muñoz, secretario general de SPIQyP, mencionó a Info4 que desde este viernes al mediodía comenzarán con asambleas con los agremiados en la planta, las mismas serán por turnos.

Asimismo, evidenció su enojo respecto a como se estableció el protocolo de salud desde la empresa, para atender a un camionero cuando activaron el procedimiento por supuesto caso sospechoso de COVID19.

“Nos avisaron al sindicato, pero no de manera oficial, de la situación del camionero que aislaron por protocolo de salud. Luego nos enteramos también por fuera, que solo apartaron al enfermero de turno y a los agentes de seguridad, pero llamó la atención que a compañeros que trasladaron al transportista al hospital, lo aislaron cuando terminaron el turno” señaló que tampoco informaron ni al delegado gremial “me preocupe obviamente lo que sucedió con este camionero, pero lamentablemente desde ALPAT no hemos tenido respuesta, ni siquiera de la médica, porque trasladaron al hombre en un auto particular y no en la ambulancia que no está en condiciones”.

“En el acceso le hicieron los controles de rutina, este conductor provenía del sur, solo tenía contacto con la gente de seguridad, no debía estar en contacto con el personal de planta, pero como dije, no queremos pasar otra vez como sucedió con la familia González, la verdad que no tenemos ningún informe como corresponde” sostuvo Muñoz.

Respecto a la negociación del aguinaldo y los sueldos dijo “hicimos una audiencia con la delegada de trabajo y los representantes de la empresa, rechazamos el cronograma de sueldos y aguinaldos que nos proponían, no aceptamos la forma de pago, asimismo mantenemos el diálogo, pero parece que la única palabra es la de ellos, quieren hacer prevalecer sus condiciones, por ello no descartamos iniciar medidas de acción directa, si no somos escuchados”.

“Vamos a iniciar asambleas en los distintos turnos, queremos el aval, luego veremos los pasos a seguir desde el día lunes, son varias las reuniones con los trabajadores que realizaremos en los distintos turnos” manifestó.

“Una vez que tengamos una decisión, vamos a tomar la determinación correspondiente de lo que decida el conjunto, según los puntos propuestos desde el sindicato, además informaremos a la delegación de trabajo” afirmó.

“No sabemos aún que decidirá la gente, estamos buscando el consenso para actuar, lamentablemente debemos llegar a esto y si arribamos a una medida de acción directa, será por la decisión de la asamblea” finalizó.