Alquileres: no llegamos a la temporada, ya hubo denuncias por estafas a turistas

En estos ultimos dos días de ingreso de visitantes hubo varias denuncias, es por ello que la Agencia de Turismo Municipal comunica que ante la difusión y promoción en diferentes medios de comunicación no oficiales, respecto de alquileres en Las Grutas, y recomienda para la temporada no realizar ningún tipo de reserva, evitando caer en una posible estafa.

Muchos turistas fueron engañados por malvivientes que aprovechan escudarse en las redes sociales o bien por páginas apócrifas de alquileres. Utilizan fotos de sitios reales, pero cuando los turistas llegan se encuentran con que el lugar no está en la dirección indicada o tiene otra numeración.

Son varias las estafas este fin de semana extra largo, si bien el área de Fiscalización Turística del municipio no comunicó nada aún, las quejas llegaron a los medios de comunicación. Muchos turistas quedaron atrapados en la defraudación.

Como ocurre habitualmente, a través de redes sociales o sitios de internet publican fotos de viviendas o departamentos por los que piden sumas más económicas que las habituales. Al cerrar el trato, exigen señas, algunos casos llegan al 50% del valor, otros incluso pagaron la estadía completa. Cuando arriban al destino, se dan cuenta del engaño.

El turista descubre que el sitio de pernocte no existe, o bien, si existiese, los reales propietarios deben mencionarle que no son los que previamente reservaron. O bien, algunos revelaron que al llegar no está el complejo que le alquilaron. Obviamente no reales los contactos, generalmente efectivizan con la modalidad de Mercado Pago.

Según fiscalización municipal, la gran mayoría de las veces las fotos que utilizan son de complejos o de casas que existen, es por ello que solicitan de asesorarse con la Secretaría de Turismo antes de cerrar cualquier trato.

Los sitios oficiales para recibir la información y asesoramiento seguro son:

www.lasgrutasturismo.gob.ar

info@lasgrutasturismo.gob.ar

Fam Page Oficial: Las Grutas Turismo

Es muy importante que realicen su consulta a través de los medios mencionados antes de realizar las reservas.

