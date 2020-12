Alquileres para temporada: continúan las advertencias para no caer en estafas por internet

Esta semana, propietarios de otros destinos, detectaron que al menos dos viviendas se ofrecen en Las Grutas y que las fotos pertenecen a Monte Hermoso y Madryn, pero también con departamentos de prestadores grutenses.

Estas personas hicieron llegar a este medio su preocupación, en la que pueden sentirse perjudicados.

Hubo otras oportunidades cuando sucedió esta situación y los recaudos que deben tomar ya que las maniobras son parecidas en todos los casos y las publicaciones son difíciles de controlar.

En las redes sociales son expuestos productos, la persona cae en el engaño, deposita el dinero y luego el oferente desaparece, este tipo de maniobras que utilizan soportes tecnológicos resultan bastante complejas al momento de probarse los hechos delictivos porque requieren la colaboración de otros actores a los cuales deben las autoridades solicitar información.

Para conseguir datos las empresas de telefonía o de servicios de internet, son las que tras órdenes judiciales deben brindar datos de usuarios y no todas se logra obtener a tiempo.

La Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) brindó consejos para alquilar por Internet y no ser estafado por promociones engañosas

Los riesgos de hospedarse en lugares no habilitados son muchos y algunos muy graves. Es posible que llegar y que el lugar no exista, o que no tenga los servicios que prometieron.



• Se trata de lugares que no tienen seguros, entonces si pasa algo, no se puede hacer algún reclamo.

• El riesgo de alquilar lugares no habilitados se traslada también a los inquilinos y dueños, no se sabe a quién está abriendo uno las puertas de su casa porque no hay registro de pasajeros.

• Hay seguridad en hoteles o hostel registrados, identificados con un permiso para tal fin en la puerta o si desean alquilar casas o departamentos hacerlo a través de inmobiliarias que responden por los inmuebles.

• La lista de alojamientos registrados se debe solicitar en los entes de Turismo locales, y se debe tratar de ver que estos tengan referencias.

• Las inmobiliarias cobran un poco más, pero como contrapartida hay un lugar, una dirección a donde ir.

• Siempre hay que tener una copia del contrato, aunque sea por mail, y las transferencias deben hacerse por banco y no por pago fácil o ese tipo de plataformas.

• Es fundamental que se regularice la actividad: es necesario que haya una ley que ordene un registro de los lugares para hospedarse en todo el país, donde la gente pueda confirmar cada vez que alquila un inmueble.

