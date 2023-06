Ambiente provincial pidió aporte científico de la UNRN por la invasión de jabalíes

Miembros del organismo provincial y de la facultad mantuvieron una reunión para abordar la problemática de las especies exóticas invasoras en Río Negro.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambió Climático informaron sobre una reunion conjunta con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) para discutir la problemática de las especies exóticas invasoras y las posibilidades de implementación de la estrategia nacional al respecto.

Por el organismo provincial participaron la Ing. Dina Migani, Secretaria de Ambiente y Cambio Climático; el Tec. Fabian Llanos, Subsecretario de Biodiversidad y la Asesora legal Abog. María José Paz. Por parte de la Universidad Nacional de Río Negro, estuvieron presentes el Dr. Diego Birochio y dos tesistas, quienes aportaron su conocimiento científico y académico en esta materia.

El tema central de la reunión fue el impacto de las EEI en el territorio provincial, haciendo especial énfasis en el problema del jabalí, una especie que ha generado graves consecuencias tanto para la biodiversidad como para la actividad agrícola y ganadera en la región.

Aún no trascendieron mayores consideraciones sobre lo acontecido en el encuentro, aunque hay ansiedad social en torno a un discurso calificado. Sobre todo, teniendo en cuenta que durante los últimos meses ha sido un tema que provocó controversia en los rionegrinos, especialmente entre trabajadores rurales, cazadores y proteccionistas.

Una alternativa

El pasado mes de mayo, Fabián Llanos habló en Radio Noticias, de las alternativas que se están manejando para que esta especie invasiva no siga creciendo en la provincia.

Sobre la manera de controlar a la especie por fuera de las maneras mencionadas, indicó: “Estamos explorando metodologías que se utilizan en otras partes del mundo, incluso en otras provincias, como Entre Ríos, que está el Parque Nacional El Palmar, ellos tienen un convenio con cazadores, ha generado apostaderos donde hay tres o cuatro batidas de cazas por mes. Ese jabalí que se caza en ese lugar para por una sala de desposte habilitada, se procesa la carne en cuestiones sanitarias, y eso permite que sea utilizada, que sea donada y se pueda consumir”.

“El tema es que ese es un lugar fijo, delimitado, y nosotros lo tenemos por toda la provincia. Podría llegar a funcionar en algún establecimiento, tranquera adentro, pero hay otras variables que se están analizando. Por ejemplo, hay unas sales que están confeccionadas a base de nitrito de socio, que se utilizan en Australia y parques nacionales con los que estamos en contacto permanente”, agregó.

Sobre la manera de usar esa sal y qué función cumpliría, informó: “Es un producto que no está en el país, hay que traerlo, con todo lo que eso implica. Pero el efecto es que trabaja a nivel celular, porque el animal carece de una encima que no le permite digerir estas sales. Eso le produce una noxa, como si nosotros respiráramos dióxido de carbono y nos quedamos dormidos, no nos damos cuenta. En el animal produce un efecto parecido, no es un tóxico, no es un veneno”.

La consulta obligada fue si no afecta a otras especies y que la cura de una casa termine generado un caos por otro. Remarcó que no, y explicó: “Solamente a la familia de los suidos, que son los chanchos, tanto domésticos como silvestres, que carecen de esta encima digestiva para digerir estas sales. El problema lo tendrían solo ellos”.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA