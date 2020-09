Ana Schiavonne “no se debe abrir la temporada en estas condiciones”

En diálogo con Marítima FM, la abogada, Ana Soledad Schiavone, integra un grupo de vecinos que se opone a la próxima apertura de la temporada estival, por la que los empresarios presionan ante el gobierno municipal, al señalar que, habida cuenta las limitaciones que posee el sistema de salud público y privado local, dijo: “abrir la temporada así, no” y que la ayuda oficial debería direccionarse a los trabajadores afectados por la crisis, y no a quienes facturaron muy bien el pasado verano.

“Nuestro punto de vista, nuestro planteo como un gran grupo, es no a la temporada en estas condiciones, porque en muchos años no tuvimos un hospital terminado o bien una terapia intensiva, así que no me vengan a decir que pueden hacerlo, aunque tiempo hay porque muchas provincias así lo hicieron en pocos meses” afirmó.

“Viendo la realidad de Río Negro, mucho no va a pasar y los altos empresarios deberían presionar ellos para una terapia intensiva, nunca, ninguno de ellos lo hemos visto siquiera en las reuniones de la cooperadora del hospital grutense o nunca preguntaron todos estos últimos años, cuales fueron las necesidades del hospital, estoy hablando de ese grupo que presiona por la apertura de la temporada” señaló.

“Se ha desbordado el sistema de salud en veranos normales, imagínate lo que sucederá con este marco de pandemia, yo fundamenté mi posición y también aporté la solución para esto, porque el que me preocupa es el empleado, el hombre o la mujer trabajadora informal” aseveró.

“Corremos peligro que una familia que se infecte aquí, pueda hacer juicios tanto al dueño del complejo, al municipio, la provincia, ni hablar si mencionamos que suceda una muerte por coronavirus, estaremos ante una cadena de responsabilidades, debemos pensar sobre esto, que la falta de recursos y estructura va en desmedro de todos” comentó la letrada.

Schiavone propuso un plan para solventar a los trabajadores que no percibirán sustento por no trabajar en la temporada “también me refiero a que hagan su aporte aquellos que ganaron mucha plata y los políticos que ganan también muy bien, porque estamos ante una guerra contra un enemigo invisible y estamos tratando de sobrevivir ante esto que nos invadió”.

“Uno de los principales más perjudicados frente al COVID son los empleados que van a estar al frente de los negocios y estas personas, los empresarios turísticos, pueden dejar de ganar una temporada, ellos no van a ser los perjudicados frente al contagio, si la gente que trabaja para ellos y por supuesto reitero, ninguno de ellos se sentó a decir algo al respecto al tema de salud antes de esta pandemia y en que estado nos encontrábamos”.